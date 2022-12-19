馮世寬連番質疑吳怡農主張　「怎可取消松機？要國軍幹什麼？」

▲退輔會主委馮世寬19日上午在立法院受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳儀農提出松山機場遷建政見，退輔會主委馮世寬今（19日）表示，松機是作戰時空軍的備戰場，怎麼可以取消？另對於吳主張建立國土防衛隊，馮則反問，那要國軍幹什麼？不過，馮世寬強調他的言論不針對個人。

立法院外交國防委員會19日續審「112年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分」，馮世寬親自出席。會前，馮世寬被問，吳怡農提出松機遷建，會否影響空軍戰力？馮回應，這議題牽涉政治，先不講誰提出的，「因為這不是他第一個提出來」。

馮世寬表示，從以前到現在，「我都告訴他們」，松機是作戰時空軍的備戰場，有多少次天氣不好、油量不夠，是落降在松機，怎麼可以把一個空軍作戰基地、備用基地取消。馮世寬強調，再申明一遍，對任何人不管，「我只對這個事情問我，我這樣答覆」。

媒體再問，怎麼看吳怡農建議建立國土防衛隊？馮世寬說，「我因為沒有看新聞，我也不知道誰講的。我特別聲明，你要問我這個問題，我答覆的時候跟人跟政治都沒有關係。」接著，馮世寬表示，「那我請問，那要國軍幹什麼？」要政治後備部隊幹什麼？要義警義消幹什麼？要警察幹什麼？

媒體追問，您覺得民間人士不太需要跟政府相關的？馮世寬回應，這時候大家要團結，要以政府、國防部決定為主旨，個人不要做以偏概全的事情，「我再申明，我沒有對人、對政治作批評，就事而論」。