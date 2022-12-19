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卡達世足奪冠！Google搜「阿根廷」有12秒彩蛋　球迷嗨翻

記者周亭瑋／綜合報導

2022卡達世界盃由阿根廷取得最終勝利，拿下隊史第3座冠軍，也粉碎了法國的衛冕夢。為了慶祝這光榮時刻，現在只要在Google搜尋「阿根廷」，就會出現超美彩蛋。

▲▼梅西完成了生涯最大夢想，奪下世界盃冠軍。（圖／路透）

▲「球王」梅西完成生涯最大夢想，率隊奪下世界盃冠軍。（圖／路透）

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世足冠軍戰落幕，阿根廷隊如願登上冠軍寶座，讓全世界球迷嗨翻，現在只要在Google搜尋欄，不論以任何語言打上「阿根廷」，都會出現長達12秒的藍色煙火動畫。

▲卡達世足奪冠！Google搜「阿根廷」有12秒彩蛋。（圖／翻攝自Google）

▲用藍色煙火排出阿根廷的國旗。（圖／翻攝自Google）

拉回這場全球矚目的最終戰役，上半場靠「天使」迪馬利亞（Angel Di Maria）製造12碼罰球，由梅西（Lionel Messi）踢進，接著迪馬利亞又快攻單刀貢獻1球，讓阿根廷以2比0領先。

下半場法國隊終於甦醒，在第80分鐘拿到12碼球，姆巴佩主罰踢進，沒想到1分鐘後，姆巴佩接獲傳球，左側凌空射門，單場梅開二度，追成平手。

▲▼阿根廷迪馬利亞(Angel Di Maria)。（圖／路透）

▲阿根廷「天使」迪馬利亞進球，激動比愛心。（圖／路透）

雙方一路廝殺進延長賽，第109分鐘，洛里斯（Hugo Lloris）雖擋下阿根廷的射門，但梅西迅速補射破網，比數來到3比2；第116分鐘，阿根廷被判手球，法國再度取得12碼罰球，姆巴佩上演「帽子戲法」順利進球，拉回3比3，就這樣僵持不下進到PK大戰，而阿根廷最終以4比2勝出。

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