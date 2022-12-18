全國消防無人機競技大賽　「南波ONE神投手」榮獲佳績

▲內政部消防署首屆「消防無人機競技大賽」，台南市消防局「南波ONE神投手」與台灣希望創新限公司共同組隊挑戰「水域搜救」項目，榮獲「季軍」的佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

消防署12月16日於南投縣竹山訓練中心，舉辦首屆「消防無人機競技大賽」，廣邀各縣市消防局及無人機廠商共同組隊參加競賽，山域、水域及火場搜救項目共計有29隊報名競賽，台南市消防局「南波ONE神投手」與台灣希望創新公司共同組隊挑戰「水域搜救」項目，結果不負眾望，脫穎而出，榮獲「季軍」的佳績。

本次「水域搜救」參賽隊伍「南波ONE神投手」由消防局第七大隊副大隊長陳明辰擔任隊長，帶領熱血首席飛手陳錦樺、莊坤遠及搶救科鄭依婷共同參賽，並由「台灣希望創新」林明翰鼎力協助技術支援，全程一機順利完成任務航線規劃、搜尋溺者定位經緯度、影像串流並精準投擲救生裝置，榮獲得該項目「季軍」，並與其他縣市飛手共同技術交流與經驗分享。

市長黃偉哲表示，台南市政府積極推動智慧城市，無人機是重要環節，藉由與「台灣希望創新」合作更拓展精進無人機性能，以協助科技救災的領域，不僅可以提升整體救災效能，更重要的是在消防救災應用中，可以提升第一線執勤人員的安全並將無人機應用發揮最大效能，展現打造智慧城市及守護大台南公共安全之決心。本市的警義消同仁，能藉由參與全國性的比賽，充份展現平時精進的無人機消防救災應用能力，並於該比賽中獲獎，為本市爭光，讓市民對消防局的科技救災能力，更具信心。

消防局局長李明峯表示，消防局近年在黃偉哲市長的支持下致力於無人機科技救災與應用，建置成立「無人機模擬訓練中心」，培訓同仁考取專業操作證，目前警義消共計65位合格飛手加入無人機隊行列，台南消防付諸實行高效率科技救災，也不斷努力及改善無人機救災應用，而此次消防無人機競技大賽，本局在獲得優異成績欣喜之餘，也能藉此與各縣市互動，相互學習各自的優點及經驗，精益求精以提升災害救援能力，更加確保民眾生命財產安全。