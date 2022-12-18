　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／「我爸副市長！」男遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警影片曝

記者吳奕靖、游瓊華／高雄、台中報導

台中市一名男子來到派出所，態度非常凶悍，因為他對於違停被警察開單很不爽，所以拿出身分證還嗆自己的父親是台中副市長蕭家淇，有人看不下去，提供當時的影片向《東森新媒體ETtoday》投訴，記者求證蕭家淇，畫面中的男子是否為其二兒子，對此曾任副市長的蕭家淇先回應「是」，但又回應「無法確定」，之後僅回答「不回應，謝謝」。

▲男子拿出身分證要員警看一下，宣稱我爸是副市長「蕭家淇」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子拿出身分證要員警看一下，宣稱「我爸是副市長 」。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

根據影片畫面顯示，當時的時間是在15日下午4點，一名穿著橘色外套的男子來到派出所，突然提高分貝說「我的聲音就很大聲啊」，員警則回：「你一開始就沒有那麼大聲，我本來就這麼大聲，我要解釋給你聽，我沒有要兇你的意思」，這名員警的口氣相當平穩，接著說「等你收到紅單，你覺得我們同事開錯了，麻煩你拿著紅單，去監理站申訴」，不過這名男子似乎沒有聽進去，反問「這個2237是誰」？員警說：「2237不在。」

▲男子拿出身分證要員警看一下，宣稱我爸是副市長「蕭家淇」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

接下來這名男子掏出身分證，丟在值班台上，還要員警看一下身分證，然後就說「我爸是台中的市長蕭家淇，2237是誰，還有那個剛講話很大聲的，那個給我出來」，員警說：「你覺得我們亂開單，可以去檢舉」，這名男子又說「警察那麼大尾」。

據了解，這段影片是15日下午4點左右拍攝，這名男子在一名女子陪同下進到派出所，他質疑在14日時候，停在一中街跟育才街口被員警開了「白單」，所以隔天來質問。過程當中，男子說自己是律師，他最後有敲桌面，此舉惹惱了員警，直接跟他說「我剛同事已經跟你解釋過了，如果你沒有什麼事情的話就請你離開」，最後這名男子才跟女性友人離開，整個影片的時間約莫3分36秒。

記者求證蕭家淇，畫面中的男子是否為其二兒子，對此蕭家淇先回應「是」，隨後又回應「無法確定」，之後僅回答「不回應，謝謝」。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
劉畊宏出車禍！　開到翻車了
快訊／魔獸坐板凳！　上半場24分鐘全沒上
快訊／新莊阿嬤蹲地倒水　遭鄰居開車撞死
快訊／疫情在反彈！　下波高峰落在2大時間點
200元「人人有獎」　只到今晚快領來用
義交被撞飛7m慘死　司機辯：玻璃起霧沒看到
獨／「我爸副市長！」男遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「感情陷下去了」夫陪10年女友人看房撐傘　妻怒告吞敗理由曝

快訊／新北婦清晨早起做家事出家門倒水…慘遭鄰居開車撞死！

我爸副市長！嗆警男疑是他　曾戀大20歲女師如台版《魔女的條件》

繼母保管箱9克拉鑽戒消失剩1支筆　前證券老董怒告「她」再吞敗

小貨車撞義交！他騰空飛7m送醫不治　司機辯：玻璃起霧沒看到

獨／「我爸副市長！」男遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警影片曝

托育12天突昏迷！7月大男嬰半癱右眼失明　惡保母判6年再賠141萬

失控影片曝！新北聯結車雨天「左拐右彎」未減速…下秒撞山壁

獨／台61賓士男逼車　拽倒重機騎士猛踹！暴力過程曝光

史上最長春安工作基層警譙翻　警政署親上火線允不評比不扣假

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

見騎士闖紅燈+逆向怒檢舉　他收到回信「車主登記死亡」

「感情陷下去了」夫陪10年女友人看房撐傘　妻怒告吞敗理由曝

快訊／新北婦清晨早起做家事出家門倒水…慘遭鄰居開車撞死！

我爸副市長！嗆警男疑是他　曾戀大20歲女師如台版《魔女的條件》

繼母保管箱9克拉鑽戒消失剩1支筆　前證券老董怒告「她」再吞敗

小貨車撞義交！他騰空飛7m送醫不治　司機辯：玻璃起霧沒看到

獨／「我爸副市長！」男遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警影片曝

托育12天突昏迷！7月大男嬰半癱右眼失明　惡保母判6年再賠141萬

失控影片曝！新北聯結車雨天「左拐右彎」未減速…下秒撞山壁

獨／台61賓士男逼車　拽倒重機騎士猛踹！暴力過程曝光

史上最長春安工作基層警譙翻　警政署親上火線允不評比不扣假

OPEN變「愛的破將」引飛安疑慮　國際航空站回應了：已回報民航局

德國老公繞半個地球追愛　「聲音療癒師」張惜音披婚紗

遭指「把鳳梨酥當冷凍水餃申請」　食藥署提「關鍵要點」斥假訊息

「舌頭折成豆腐干」臘腸狗長度超驚人　飼主笑：怎麼都不會醒

《英雄聯盟》PSG宣布新賽季陣容　中路ubao加入、網喊：宣傳片超有料

「感情陷下去了」夫陪10年女友人看房撐傘　妻怒告吞敗理由曝

世新女神「彎腰倒奶」力挺阿根廷！　老司機都暈了：這球我攔不住

劉畊宏卡達翻車！　陸網歪樓「原來是真的翻車」…富豪車主笑比賠償金

4款精緻美味「春節伴手禮」迎兔年　從小孩送到長輩都適合

快訊／魔獸3連戰最終戰又休兵？　上半場24分鐘全沒上

比大怒神還快！3歲女童32F墜落撿回一命　物理老師：時速破160km

社會熱門新聞

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

「寒流划獨木舟」不下水當掉？高科大教授回應

即／高科大28學生「划獨木舟落海」　8失溫送醫

即／「寒流划獨木舟」28生落海　高科大教授道歉

獨／我爸副市長蕭家淇！男遭開單嗆警影片曝

即／台3線三灣段自撞車禍　重機騎士倒地不起

獨／台61賓士男逼車　拽倒重機騎士猛踹

即／新北婦清晨早起出家門倒水…遭鄰居開車撞死

獨／中信兄弟最胸鐵粉「本壘奈」私密片外流　

獨／曾遭朱雪璋斷腳筋　教練猥褻女童遭判1年半

雙北+桃園43人猝死　新北市17人送醫...救回5人

副廠長遭撞求償千萬　「慢車道跑步」也有錯判賠386萬

男登雪山失聯9天！救難人員頂寒流「零度下搜救」

見18歲帥氣鮮肉撒嬌秒暈　人妻拍自慰片遭勒索

更多熱門

相關新聞

我爸副市長！嗆警男曾戀大20歲女師

我爸副市長！嗆警男曾戀大20歲女師

台中市一名蕭姓男子因不滿警察開單，到派出所拍桌怒罵，要求警方出面說明開單原因，還嗆聲警方，「我爸副市長蕭家淇！」還亮出身分證，但等警方要看清楚時，男子又將身分證收回，過程都被錄下。記者求證蕭家淇，畫面中的男子是否為其小兒子，對此蕭家淇先回應「是」，又回應「無法確定」，之後僅回答「不回應，謝謝」。

7月大嬰托育12天半癱失明！保母下場曝

7月大嬰托育12天半癱失明！保母下場曝

即／「寒流划獨木舟」28生落海　高科大教授道歉

即／「寒流划獨木舟」28生落海　高科大教授道歉

林奕華閃答接北市副市長　還把球丟還蔣萬安

林奕華閃答接北市副市長　還把球丟還蔣萬安

台中男一個move　害268萬休旅車半毀

台中男一個move　害268萬休旅車半毀

關鍵字：

高雄台中副市長違規白單蕭家淇

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

季芹峇厘島脫了！

草爺悲認公司撐不住！「員工砍半縮編6人」

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

女主播單身被問：怎解決生理需求？高EQ回答

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面