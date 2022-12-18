獨／「我爸副市長！」男遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警影片曝

記者吳奕靖、游瓊華／高雄、台中報導

台中市一名男子來到派出所，態度非常凶悍，因為他對於違停被警察開單很不爽，所以拿出身分證還嗆自己的父親是台中副市長蕭家淇，有人看不下去，提供當時的影片向《東森新媒體ETtoday》投訴，記者求證蕭家淇，畫面中的男子是否為其二兒子，對此曾任副市長的蕭家淇先回應「是」，但又回應「無法確定」，之後僅回答「不回應，謝謝」。

▲男子拿出身分證要員警看一下，宣稱「我爸是副市長 」。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

根據影片畫面顯示，當時的時間是在15日下午4點，一名穿著橘色外套的男子來到派出所，突然提高分貝說「我的聲音就很大聲啊」，員警則回：「你一開始就沒有那麼大聲，我本來就這麼大聲，我要解釋給你聽，我沒有要兇你的意思」，這名員警的口氣相當平穩，接著說「等你收到紅單，你覺得我們同事開錯了，麻煩你拿著紅單，去監理站申訴」，不過這名男子似乎沒有聽進去，反問「這個2237是誰」？員警說：「2237不在。」

接下來這名男子掏出身分證，丟在值班台上，還要員警看一下身分證，然後就說「我爸是台中的市長蕭家淇，2237是誰，還有那個剛講話很大聲的，那個給我出來」，員警說：「你覺得我們亂開單，可以去檢舉」，這名男子又說「警察那麼大尾」。

據了解，這段影片是15日下午4點左右拍攝，這名男子在一名女子陪同下進到派出所，他質疑在14日時候，停在一中街跟育才街口被員警開了「白單」，所以隔天來質問。過程當中，男子說自己是律師，他最後有敲桌面，此舉惹惱了員警，直接跟他說「我剛同事已經跟你解釋過了，如果你沒有什麼事情的話就請你離開」，最後這名男子才跟女性友人離開，整個影片的時間約莫3分36秒。

記者求證蕭家淇，畫面中的男子是否為其二兒子，對此蕭家淇先回應「是」，隨後又回應「無法確定」，之後僅回答「不回應，謝謝」。