各「奴才」注意！新北毛寶貝耶誕趴24日登場…好禮現場大放送

▲▼ 飼主可帶毛寶貝一同來參加毛寶貝幸福耶誕趴，享受耶誕氣氛。（圖／動保處提供）

記者戴上容／新北報導

耶誕節將至，新北市動保處「2022毛寶貝幸福耶誕趴─特殊寵物Runway秀」，將於12月24日在板橋車站站前廣場登場，今年主打多元動物參與，歡迎飼養鼠、兔、鳥、龜等特殊寵物飼主帶著寵物一同參加，現場將有獸醫師寵物兔義診服務及寵物耶誕市集，另結合新北歡樂耶誕城系列活動雪白之城意象，歡迎大家可以與寵物穿著白色衣服或配件來這場耶誕寵物盛會，歡度白色耶誕佳節。

新北動保處表示，今年毛寶貝幸福耶誕趴最特別有特殊寵物互動區，與民間特殊寵物團體及店家合作，讓民眾可以近距離親近巨型陸龜、可愛兔子、寵物鳥類，大小朋友可以邊與牠們互動學習如何與動物相處，對特殊寵物能有更多認識，在歡樂節慶中體會到尊重多元生命。

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此外，現場也有熱鬧寵物耶誕市集，商品種類不限犬貓專用，也包含特殊寵物用品，如飼料、寵物玩具、生活用品、毛寶貝文創商品等應有盡有，歡迎大家停下腳步購買耶誕禮物回家給心愛的寵物！

當日舞台活動有合奏團音樂演奏，並特別邀請新北市警察局警犬隊及防檢局檢疫犬上台演示專業工作技能，民眾還可參加寵物知識大補帖有獎徵答，增加寵物照護知識同時拿耶誕禮物，摸彩好康更是獎項豐富：寵物除臭劑及海鮮凍乾禮包、犬貓衣服、品牌寵物飼料、精品貓砂、吃貨拼盤餐盒等多項好禮大放送等你帶回家。

愛心犬貓認養區有來自動物之家乖巧可愛毛寶貝們等你來互動，現場認養馬上送寵物飼料、量身訂做衣服等耶誕大禮包，此外飼主帶家中犬貓來活動現場皆可享有免費晶片施打及狂犬病疫苗注射，喜歡毛寶貝的民眾千萬別錯過！

動保處表示，近年飼養犬貓以外特殊寵物飼主增加，期望透過毛寶貝幸福耶誕趴豐富活動內容，讓民眾對特殊寵物多一份認識，能夠先了解牠再飼養牠、終養不棄養，歡迎大家在12月24日帶著寵物一起來站前廣場草坪享受耶誕盛事！