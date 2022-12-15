台灣原料藥近5成中國進口　王必勝回應了！

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台灣原料藥近5成中國進口　王必勝：協調業界增加其他來源

▲▼指揮中心12/15記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

中央社

中國COVID-19疫情升溫，當地搶藥風潮擾亂全球供應鏈，台灣近5成原料藥仰賴中國進口，若中國暫停輸出將嚴重衝擊。指揮中心指揮官王必勝今天說，除進行監控，並新增其他來源。

中國疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）升溫，民眾瘋搶退燒、止痛、感冒藥等囤積自保，多地傳出缺藥，加上歐美等國的流感疫情，對這類藥品的需求大增，全球缺藥危機一觸即發。

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中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，將請藥房通路建立藥品用量監控機制，且為避免中國原料藥供貨不穩定，影響台灣藥品製造及供應，已請國內製藥產業新增其他國家原料來源，並做儲備。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組科長林邦德告訴中央社記者，粗估台灣近5成原料藥自中國進口，在2019年COVID-19疫情剛爆發時，中國也曾一度出貨短缺。

林邦德表示，當時立即和國內製藥公、協會溝通，尤其以中國為單一來源者，要儘快尋找其他進口來源，例如印度、法國、義大利等都是原料藥大國。

至於在查驗登記上若要新增原料來源，食藥署給予業者優先登記。林邦德說，透過簡化查證程序、法規鬆綁等，便於廠商增加來源和庫存，廠商多半都已有準備，儲存量趨近6個月時就先下單，短期內應該不會有太大問題。

林邦德也提到，國內設有缺藥通報系統，廠商若發現無法供應，半年前就要通知食藥署，以及受到影響的供貨醫療端，啟動協調機制尋找替代藥品，另外還有專案製造、專案輸入等方式可紓解需求。

林邦德坦言，中國供貨不穩，甚至會臨時取消訂單，廠商也都心裡有數，大部分提早下單、增加庫存或找其他來源；缺藥是全球性問題，食藥署持續掌握並公布各國核准的原料藥種類，廠商上網即可看到。

由於更換原料藥來源恐增加藥品製造成本，也將影響健保藥價。衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋以簡訊回覆指出，目前依藥物支付標準，廠商如果有成本增加問題，可正式行文檢附成本資料跟健保署溝通，將重新評估調整價格。

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