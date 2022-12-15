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天池山莊45山友早餐後腹瀉　南投林管處：廠商全額退費

▲天池山莊餐飲疑似出問題，造成45名山友拉肚子。（圖／民眾提供，下同）

▲天池山莊餐飲疑似出問題，造成45名山友拉肚子。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

被山友稱為「五星級山屋」的天池山莊，日前驚傳有多達45名山友用餐後出現腹瀉情形；南投林區管理處表示，獲得通報後即要求供餐廠商對身體不適山友進行慰問和全額退費，也持續調查釐清本起食物中毒案的發生原因。

天池山莊位於能高北峰西側的山坳避風處，行政區域屬南投縣仁愛鄉精英村，海拔2860公尺，在能高越嶺道及周遭群山所組成登山路線系統，向來是山友稱道的「高山豪宅」，在台灣登山界地位相當重要。

據了解，當事山友於12月11至12日夜宿天池山莊，食用供餐廠商的餐點後，疑似出現拉肚子，也懷疑是12日早餐的燒餅、奶茶因為保溫不確實而出現衛生問題。

▲天池山莊餐飲疑似出問題，造成45名山友拉肚子。（圖／民眾提供）

南投林管處於12月13日接獲通知後，立即啓動餐飲供應調查機制，請供餐廠商針對該日訂餐人員進行全面電話詢問及慰問，據初步了解，當日有45名遊客有發生腹瀉狀況，委外廠商將進行餐費全額退費；依據處方與委外廠商所訂之契約，針對山莊餐飲訂有食物中毒責任保險之規定：若有發生山友因供餐不潔導致身體不適，即可啓動保險理賠機制進行調查理賠。

林管處指將再加強廠商食安相關流程的落實及人員的教育訓練，另針對餐飲委外所訂之契約，廠商所負責之環境、餐具衛生清潔不理想，致衛生及環境品質有虞，經民眾檢舉及本處查獲屬實者，每一事件罰扣1500元，以維護山友的用餐安全。

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天池山莊餐飲衛生腹瀉

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