高端審查遭專家質疑樣本不足　王必勝：14位委員都認同有保護效力

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗保護效益專家會議紀錄在經歷近1個半月時間終於上網公開，有6位專家提到保護力追蹤數據樣本低，但依然通過。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，確實有樣本數不足問題，但14位專家在看過3份報告後，均認為疫苗具保護效力，會議討論結果也符合程序。

食藥署12月13日公告上網的會議紀錄專家皆以A、B、C等匿名呈現，多名專家認為高端以某醫院醫護人員提出研究資料是有所限制。專家B指出，以某醫院醫護人員研究資料，由於高端疫苗三劑的人數過低，在統計上較難以下結論，但可看出對於預防突破性感染與其他疫苗相近，惟因人數考量，整體統計上有其限制。專家E指出，高端公司提供之數據，三劑皆施打高端的樣本數偏低。

專家L認為，高端公司檢附之資料仍有侷限性；專家N也提到，有關新冠肺炎疫苗比較性保護效益評估，某醫院醫護與行政人員次級資料數據，尚無法提供該疫苗對預防重症、住院、死亡的比較性保護效益，因個案數過少，難以定論，宜加入真實世界數據綜合考量。

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疾管署提出的全國疫苗接種大數據分析在會議中則扮演重要角色。專家A意見指出，綜合以上分析資料，尤其是全國大數據分析，應可接受高端疫苗可提供一定程度之保護力，其保護效益可接受。

專家G表示，NIIS/NIDRS 資料庫包含較多之各個分層之臨床分析(確診、中重症、死亡)，可說明高端之臨床效力不輸其他疫苗。專家I認為， NIIS/NIDRS 資料庫分析相當清楚，可解決不少疑慮，打三劑高端對於中重症保護力不錯。