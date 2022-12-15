轟吳怡農雙語教育政策「一枚空包彈」　王鴻薇譏：跟台北有夠不熟

▲吳怡農政見發表記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農今（15）日發表兒童教育政策，以「雙語政策、多語能力」為主題。對此，國民黨參選人王鴻薇透過臉書直言，台北市在2026年早就達成，故痛批吳的政策是「一枚空包彈式的政策」，譏諷「吳怡農還要再補課，他跟台北市真的不夠熟 」。

吳怡農今天提出兒童教育政策，主張由中央政府相對補助地方政府開辦「學習中心」，以「公辦民營」的方式，並加速2030雙語政策的落實。對此，王鴻薇在臉書發文表示：令人相當訝異，吳怡農這項政策恐怕對台北市來說，是「一枚空包彈式的政策」！

「我想他的功課很顯然，做的非常不夠充足，我建議他可以跟台北市教育局、或是地方議員多了解一下現實，好好去補課一下，他跟台北市真的不夠熟。」王鴻薇說：「吳怡農還要再補課，台北市2026達成全面雙語教學，王鴻薇2018早就推動。」

王鴻薇強調，她過去長期關注教育議題，更是在教育委員會推動各項政策，事實上台北市從106學年第開始，率先全國推動雙語課程學校計畫，以3分之1課程雙語教學，到110學年度已有51校，111學年度將有79所學校參加，台北市今年雙語學校將達79校占學校總數的38％，預計未來4年將可推動到百分之百，也就是說，台北市在2026年早就達成政策，而且跟中央政府推動與否無關。

王鴻薇也說，雙語教育是過去她主力推動的政見，在台北市服務16年，一直主張提升教育競爭力；目前台北市已經設置多所外語實驗小學，並擴及設置國中實驗學校以為銜接，如果真的懂台北市教育政策，就會知道應該著力在此。

王鴻薇表示，未來到中央提案，一定會跟台北市長當選人蔣萬安攜手合作，繼續推動完整且長期的教育政策方向，因為我們才真正知道台北要什麼、缺什麼。