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紙箱寄件收到變塑膠袋！　人妻質問客服卻提1要求

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲人妻用紙箱寄貨，小孩卻收到塑膠袋。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者崔子柔／綜合報導

超商店到店讓寄送貨物更加方便，一名人妻則疑惑，她原本用紙箱包裝寄出，小孩收到時卻是一個紅色塑膠袋，向客服反應後，也沒有得到滿意的回覆。

「大家在寄ibon便利生活站時記得要拍照」該人妻昨（14）日在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，她原本用紙箱裝了衣服，再用紙膠帶封外層寄出，孩子收到時卻變成一袋紅色塑膠袋。

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原PO事後聯繫客服，卻被要求列出衣服的品牌、顏色等細節，但她根本沒有記下來，後續也沒有得到回覆，還要自己不斷追問，客服才說「有喔，有找，可能要3到5天」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲人妻不滿客服後續處理。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

文章曝光後，不少網友猜測是因為原PO包裝不妥，「建議用膠帶封箱，紙膠帶很容易掉」、「你紙箱封箱膠帶看起來很不耐用的樣子，可能貨運丟一丟東西都灑出來，才另外用包裝袋裝」、「把條碼黏在紙膠帶上本來就不黏」，也有人提醒，「寄任何的物流都要養成拍照的習慣」、「我都直接在櫃檯旁邊開箱，尤其高單價的東西，櫃檯有監視器也比較方便」。

原PO則在留言區補充，客服有說可能是她包裝上的寄件資料黏到別人的袋子上，最後她將貨物退回，好在寄出時有先拍照，不然也不知道怎麼作證，「不敢開退回原門市處理」。

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