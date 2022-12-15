蘇貞昌走人剩一步之遙　蔡英文鎖定陳建仁組閣

▲民進黨九合一選舉大敗，總統蔡英文請辭黨主席，行政院長蘇貞昌卻無異動，引發黨內外反彈。（圖／CTWANT提供，下同）

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民進黨今年九合一選舉大敗後，總統蔡英文當晚立即請辭民進黨主席，但始終無法平息敗選後的動盪與難堪，而在近2周後，副總統賴清德發聲將參與民進黨主席補選，綠營才像開始收攝心神；只是當民進黨主席定於一尊，穩住第一步後，緊接的是綠營檢討將進入深水區，行政院長蘇貞昌是否下台、內閣改組等議題，現在黨內盛傳離蘇揆走人只剩一步之遙，而接替人選已鎖定前副總統陳建仁。

一名綠營人士透露，總統本月4日下午召集賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、民進黨立院黨團總召柯建銘和高雄市長陳其邁等要角開會，之後政壇就盛傳2件事，其一是賴已向總統報告要參選黨主席；其二，則是立法院本會期結束後，將確定內閣改組，而蘇貞昌必須離開。該人士表示，第一件事已塵埃落定，第二件事還有變數，關鍵在於蘇揆不想走。

▲副總統賴清德宣布參與民進黨主席補選，牽動黨內各派系的合縱連橫與角力。

該綠營人士進一步指出，綠營內近期傳聞以前民進黨秘書長洪耀福為首的英系，為抵制賴清德崛起，刻意拉攏蘇貞昌合作，「英蘇合」態勢逐漸成型，但問題在於英系也想讓陳建仁接閣揆，因此要蘇貞昌願意放手走人，必須要讓蘇有滿意的條件，例如英蘇「共享」新內閣人事分配權力。他也說，另一方面，蘇揆仍在做最後抵抗，密集召見即將卸任的桃園市長鄭文燦和屏東縣長潘孟安等人，希望拉攏部分新潮流系人士的支持，拚閣揆續任，但結果不盡理想。

此外，一名新系人士則指出，「就算蘇貞昌不走，接下來的任期也會對總統服服貼貼，不會像過往那樣風光霸氣。」他表示，11月26日敗選，民進黨人多究責行政部門，政務官沒有認真輔選、失言過多，選後多位官員很有問題卻不撤換，例如原能會主委謝曉星涉性騷、國防部長邱國正嗆立委等，讓蘇貞昌成為千夫所指、傲慢的領頭羊。

▲前副總統陳建仁被視為總統蔡英文手上僅存不多的王牌人選，外界看好陳接替行政院長蘇貞昌組閣。

該新系人士表示，總統4日召見蘇貞昌、6日又召見蘇和部分閣員，彰顯總統正逐步收回權力，由於我國憲政體制特別，常於「雙首長制」和「總統制」之間變動，權力運用彈性。他說，2018年底到2019年上半年，總統民意低落，只好將權力交予蘇貞昌，但在2020年連任當下，總統卻沒改組內閣，放任蘇權力膨脹；今年敗選，蘇按往例該下台，但目前又沒異動，這有利有弊，利在於總統何時掐死閣揆都行，弊在於黨內外怨氣持續累積。

東華大學政治系教授施正鋒則認為，雖然黨內外有雜音，但蘇貞昌續任機會高。他指出，理由在於陳建仁是總統最後一張王牌，要出牌會比較慎重，蘇貞昌現在的態度會溫良恭儉讓一點，而且作為蔡英文和賴清德之間的緩衝劑，蘇揆相較陳建仁比較有手腕。

「蘇貞昌對外點評賴清德接民進黨主席，表現得不以為然，是在對英系效忠。」一名民進黨國會幕僚則感嘆，黨政高層競逐權力，卻忽視一般公務員們行政態度消極，已阻礙政務推動，立法院內瀰漫綠委、幕僚對蘇貞昌的抱怨聲，這些公務員還會把院長放在眼裡嗎？各部會首長心態則是「有本事就把我換掉也沒差」，蘇揆再兇也只是一隻紙老虎了。他認為，若能換陳建仁組閣，當然比蘇貞昌一直久待好，而且陳建仁接班後的格局，會跟前行政院長林全時一樣，由總統直接負全責，或許還能為布局2024年大選展現新氣象。

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