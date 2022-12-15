國道驚見「4輛麥拉倫」被他輕鬆超車　一張照嚇壞萬人：全球僅50輛

▲網友在國道目擊4輛麥拉倫，照片吸引萬人按讚討論。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友分享，他日前開車行經高速公路時，目擊一輛雙層運輸車一次載了4輛麥拉倫（McLaren），其中一輛還是全球限量50輛、全台唯一一輛的650S Can-Am，要價2250萬元，貼文一出立刻吸引萬人按讚討論。

原PO在臉書「路上觀察學院」表示，他日前在國道遇到麥拉倫，「我大腳一踩，一次4台就輕鬆被我甩在後面了」。照片則可以看見，運輸車上載著灰白、藍色、黃色及橘色等共輛4麥拉倫，遠遠看去畫面相當壯觀。

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▲有內行人認出，其中一輛麥拉倫竟是全台唯一一輛的650S Can-Am。（圖／翻攝自路上觀察學院）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「方向盤ㄧ轉，瞬間4輛賀成交」、「求司機壓力值」、「我只看見4間透天厝在路上跑」、「這個帥小伙太狠了，一次甩掉4台超跑」、「最勇是貨車司機，應該保險保的夠多」。

也有內行人一眼認出，照片中最後一輛橘色麥拉倫，是全球限量50輛、全台唯一一輛的650S Can-Am，要價2250萬元。除了原PO外，也有不少網友目擊這4輛超跑，「我也輕鬆超越了」、「我也有遇到」。

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