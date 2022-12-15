曼徹斯特領事館毆人事件掀波　中國撤離6涉案官員

▲「曼徹斯特領事館」打人事件涉案的6名外交官，遭到中國免職。（圖／路透）

文／中央社

英國外相柯維立14日表示，中國已撤走6名派駐英國外交人員，因為一名10月在中國駐曼徹斯特總領事館外頭抗議的男子聲稱遭拖入領事館區圍毆，警方希望就此事訊問那些中方官員。

路透社報導，柯維立（James Cleverly）表示樂見中國撤走那些官員，包括中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原。

他表示，英國警方曾要求取消6名涉案中國官員的外交豁免權，好讓他們接受訊問，中國大使館已獲知會。

柯維立又說：「我們所定期限在今天到期，因此表明我們希望他們採取行動。中國政府回應我們的要求，如今已將這些官員由英國撤走，包括總領事本人。」

他指出：「這顯示我們堅守法治，認真看待這起事件，而且收到了效果。」

這起抗議事件發生在10月間中共召開第20次全國代表大會期間，中國國家主席習近平在這次大會破例三連任中共總書記。被毆香港男子說，他與一群人在中國駐曼徹斯特總領事館外頭抗議習近平連任時，一名蒙面男子把他拖進去拳打腳踢。

柯維立先前即表示，這起事件讓人無法接受，他並召見中國外交人員表達英方關切。

英國與中國的關係最近幾年惡化，這起事件又引起外交糾紛。英國對內情報機關軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）上月表示，不會容忍恐嚇與騷擾英國國民或英國居民的行為。

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