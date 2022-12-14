　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

租屋族寒流無法裝「冷暖空調」　內行人推1保暖神器：絕對是首選

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲寒流來襲，網友求推薦「大家會用什麼保暖電器」。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

台灣周末即將迎來入冬後第一波寒流，最低溫有機率下探5度，體感溫度可能更低。一名網友在批踢踢表示，冷氣團要來了，大家會推薦使用什麼保暖電器，貼文一出立刻引發網友熱議，其中最多人推薦「冷暖空調」，若租屋族不方便買，也有許多人推薦「煤油暖爐」。

原PO在批踢踢表示，周末冷氣團要來了，她考慮要買保暖電器放在家裡使用，口袋名單包含電熱毯、電熱扇以及電暖器，但她認為電熱毯雖然省電，卻要一直躲在毯子裡，電暖器很耗電，而且房間會變乾乾的，電熱扇沒有用過，不確定好不好用，想詢問大家「會推哪一個保暖電器」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼寒流探5度凍未條！租屋族嘆無法裝「變頻冷暖機」 內行人大推1神器。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼寒流探5度凍未條！租屋族嘆無法裝「變頻冷暖機」 內行人大推1神器。（圖／翻攝自批踢踢）

▲許多網友推薦使用「冷暖空調」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，其中最多人推薦冷暖空調（變頻冷暖機），有人說「冷暖空調唯一解」、「冷暖空調，我覺得比葉片式的好用」、「變頻冷暖，其他都垃圾」、「都是效率低於電熱毯的廢物，只推冷暖氣」、「換冷氣時選冷暖省電的應該是最佳解」。

若是租屋族不方便裝設冷暖空調，也有許多人推薦煤油暖爐，有人說「沒有冷暖的話，唯一推煤油暖爐」、「住家裡的話，變頻冷暖氣機絕對第一，住外面又想保暖首選則是煤油暖爐」、「推煤油暖爐」、「變頻兩用冷暖氣、煤油暖爐，不然就是懷爐吧」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
周末迎寒流！中醫「冬季養生4要點」：房事要節制
遭林穎孟酸「幼稚病民代」！徐巧芯嗆：得票率1.62%跟我談成
「冷氣團大戰」完美落幕！彭啟明秀握手照：本來就是朋友
法國vs.摩洛哥明凌晨開踢　他砸10萬重押「這一隊」
富翁留13億遺產　里長兒「私吞3200萬」7年！5手足氣炸提
租屋族寒流無法裝「冷暖空調」　內行人推1保暖神器：首選

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網質疑台灣也討進口食品配方　食藥署：特殊個案「有疑慮才要求」

「冷氣團大戰」完美落幕！彭啟明秀握手照：跟鄭局長本來就是朋友

租屋族寒流無法裝「冷暖空調」　內行人推1保暖神器：絕對是首選

快訊／北北基計程車「起跳價70元漲到85元」！明年4月上路

不是沒人要！12星座「一直單身」原因曝　這2人只是懶得交

台大男面試「10工作」遭打槍　理組網友認證背景：怎麼可能沒人要

姊妹尋短身亡還遭刨眼挖心　她逃離煉獄驚險過程曝光

過年出國玩「會帶婆婆一起？」　她壓力爆大！過來人提2解方

寒流來手腳冰！醫生警告高危險群「當心急性腳中風」　最糟恐截肢

一夜致富來了！「4生肖」2023年偏財運旺翻　命理師：易中樂透

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

乩童狠甩女信徒巴掌！　頭份太玄宮：並非事實

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

網質疑台灣也討進口食品配方　食藥署：特殊個案「有疑慮才要求」

「冷氣團大戰」完美落幕！彭啟明秀握手照：跟鄭局長本來就是朋友

租屋族寒流無法裝「冷暖空調」　內行人推1保暖神器：絕對是首選

快訊／北北基計程車「起跳價70元漲到85元」！明年4月上路

不是沒人要！12星座「一直單身」原因曝　這2人只是懶得交

台大男面試「10工作」遭打槍　理組網友認證背景：怎麼可能沒人要

姊妹尋短身亡還遭刨眼挖心　她逃離煉獄驚險過程曝光

過年出國玩「會帶婆婆一起？」　她壓力爆大！過來人提2解方

寒流來手腳冰！醫生警告高危險群「當心急性腳中風」　最糟恐截肢

一夜致富來了！「4生肖」2023年偏財運旺翻　命理師：易中樂透

味全龍戰力外補強有方向　已鎖定2到3人選

71歲名導遭控出軌！前妻怒提告「纏鬥6年」法院判他須還2200萬

VTuber不夜皇年底帶皮畢業　洩露公司機密被解約

賴清德登記參選黨主席提4政見　趙少康：聽他談和平像接詐騙電話　

俄軍飛彈轟炸「赫爾松行政大樓」　烏克蘭安全專家痛批：恐怖行為

四肢瘦但有小腹！營養師提「5大代謝警訊」：中3項就有心血管風險

傳林佳龍將接內政部長　林辦斥「亂點鴛鴦譜」：重心應放在檢討改革

李四川坦言出任台北副市長「壓力大」　韓國瑜打氣喊：相信川伯！

開火燉湯後睡著！　女星一睜眼已來不及...「砂鍋燒乾」整屋煙霧

台積電慈善基金會力推三大公益專案　張淑芬：善用科技做公益

三寶騎士滑手機邊過彎　下秒遭汽車撞翻滾2圈

生活熱門新聞

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

好市多紅茶改3小甕裝　會員笑：全家都有了

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

8+9爆料「女信徒已向太子道歉」！網見真相更火了

激情狗爬式！老婆「少做1事」害他瞬間軟掉

達標！今迎入冬首波大陸冷氣團

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

愛愛後抱抱溫存　他突脫口「喊2字」女友臉秒綠

他穿好市多「最大恥度1神物」　千人傻：搭訕率超高

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

搶藥寄大陸！感冒退燒藥「上架被掃光」

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

更多熱門

相關新聞

後悔晚買！冷氣團發威「2家電」用過回不去

後悔晚買！冷氣團發威「2家電」用過回不去

已經砸下大筆積蓄買房，買家電當然要精打細算，就有網友好奇詢問，有沒有什麼家電購入以後，是絕對不會後悔的呢？貼文引發討論，不少人都點名冷暖空調和除溼機，直呼最近天氣又溼又冷，使用起來格外有感。

熱到流汗！寒流強襲「1家電」後悔沒早買

熱到流汗！寒流強襲「1家電」後悔沒早買

「狂吹暖氣噴8300元」妹子傻眼：收到最貴電費

「狂吹暖氣噴8300元」妹子傻眼：收到最貴電費

差2000元該買冷暖空調？　網一面倒：會後悔

差2000元該買冷暖空調？　網一面倒：會後悔

東元空調獲科技論壇「核心技術獎」

東元空調獲科技論壇「核心技術獎」

關鍵字：

冷暖空調煤油暖爐

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

快訊／宮主哭了！乩身掌摑女信眾　她哽咽落淚

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面