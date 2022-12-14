租屋族寒流無法裝「冷暖空調」　內行人推1保暖神器：絕對是首選

▲寒流來襲，網友求推薦「大家會用什麼保暖電器」。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

台灣周末即將迎來入冬後第一波寒流，最低溫有機率下探5度，體感溫度可能更低。一名網友在批踢踢表示，冷氣團要來了，大家會推薦使用什麼保暖電器，貼文一出立刻引發網友熱議，其中最多人推薦「冷暖空調」，若租屋族不方便買，也有許多人推薦「煤油暖爐」。

原PO在批踢踢表示，周末冷氣團要來了，她考慮要買保暖電器放在家裡使用，口袋名單包含電熱毯、電熱扇以及電暖器，但她認為電熱毯雖然省電，卻要一直躲在毯子裡，電暖器很耗電，而且房間會變乾乾的，電熱扇沒有用過，不確定好不好用，想詢問大家「會推哪一個保暖電器」。

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▲許多網友推薦使用「冷暖空調」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，其中最多人推薦冷暖空調（變頻冷暖機），有人說「冷暖空調唯一解」、「冷暖空調，我覺得比葉片式的好用」、「變頻冷暖，其他都垃圾」、「都是效率低於電熱毯的廢物，只推冷暖氣」、「換冷氣時選冷暖省電的應該是最佳解」。

若是租屋族不方便裝設冷暖空調，也有許多人推薦煤油暖爐，有人說「沒有冷暖的話，唯一推煤油暖爐」、「住家裡的話，變頻冷暖氣機絕對第一，住外面又想保暖首選則是煤油暖爐」、「推煤油暖爐」、「變頻兩用冷暖氣、煤油暖爐，不然就是懷爐吧」。

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