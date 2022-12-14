陸瘋傳「地獄犬BQ.1」變異株高致死率！羅一鈞曝真相

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（14）日完成5天居家照護隔離出關，隨即對中國疫情謠言闢謠！近期陸傳出代號「地獄犬」的變異株BQ.1已在9省分檢出，傳染性和致死率非常高等訊息，羅一鈞表示，BQ.1傳染性較高，但是疾病嚴重度和致死率和其他Omicron變異株相同，沒有更高，也說明「地獄犬」封號從何而來。

羅一鈞上周四確診新冠病毒，經過5天的居家照護，今天終於出關恢復正常工作。他在臉書發文提到，陸網傳出BQ.1.1的新型變異毒株已出現全中國，其傳染性和致死率都非常高，對於無好的疫苗保護的中國，許多學者稱這個變異毒株為「地獄犬」。

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羅一鈞說明，BQ.1變異株傳染性較高，但疾病嚴重度和致死率都跟其他Omicron相同、沒有更高。10月底世衛就已經評估過所以沒有給BQ.1新的希臘字母命名，歐美這兩個多月的BQ.1流行也未見致死率增加。

羅一鈞也提到，至於「地獄犬」Cerberus封號，當初只是德國某些病毒學家10月開始在推特給的暱稱，用於記憶/區別病毒株名稱和特性，但德國免疫學會也認為地獄犬一詞不妥、會誤導民眾以為症狀較嚴重，所以現在大家都通用BQ.1、很少提地獄犬了。

其實中國疾控中心13日也說明，大陸網路傳出代號「地獄犬」的新冠變異毒株BQ.1.1在日本「殺瘋了」的傳聞是假消息，BQ.1為致病力、致重症及死亡比例低的病毒株。

羅一鈞另說明國內檢出狀況，BQ.1從10月初迄今已檢出17例境外移入、5例本土，都是輕症、沒有中重症或死亡。BQ.1佔境外移入不到兩成、本土不到5%；指揮中心會在每周一記者會定期公布最新監測趨勢。

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