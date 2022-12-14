黑絲妹醉倒停車場出入口！慘被「4輪輾全身」痛爆　59秒驚悚影曝

記者閔文昱／綜合報導

喝酒真的要量力而為，千萬別一時衝動喝過量，導致意外發生。有網友近日上傳一段監視器畫面，一名女子步伐蹣跚地走下地下停車場，但在過程中疑似因不勝酒力，倒臥在斜坡車道中，隨後就遭一輛白色休旅車輾過。驚悚畫面一曝光，引發熱議。

有網友在「爆料公社」貼出一段59秒監視器影片，時間顯示為今年12月8日清晨5點左右，一名身穿黑色大衣、黑絲襪的女子正搖搖晃晃走往地下停車場，卻在彎腰閃避電動柵欄時，一個重心不穩倒在斜坡車道中，之後就沒再爬起，疑似是不勝酒力，才會躺在路上休息。

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▲一名女子醉倒在停車場出入口，慘被休旅車輾過。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

不料，約莫10秒過後，一輛白色休旅車就出現在車道口，並從斜坡車道駛入，一路上因視線落差造成死角，所以駕駛疑似沒察覺女子倒臥在地，直接就從對方身上輾過。女子遭輾後翻滾了幾圈，所幸最後似乎仍有動靜，但詳細情況原PO並未進一步交代。

原PO也在文中呼籲，「下坡道停車場請小心，醉到不省人事了」。影片一出，馬上引發不少網友討論，紛紛留言「這也醉的太誇張」、「剛好躺在降速坡邊，任誰壓過去都會以為是壓到降速坡吧...」、「下坡的角度加上柵欄，還真會看不到人耶」、「這女生的朋友是真朋友嗎？她醉成這樣應該叫車讓她走的」。

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