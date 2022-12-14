　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黑絲妹醉倒停車場出入口！慘被「4輪輾全身」痛爆　59秒驚悚影曝

記者閔文昱／綜合報導 

喝酒真的要量力而為，千萬別一時衝動喝過量，導致意外發生。有網友近日上傳一段監視器畫面，一名女子步伐蹣跚地走下地下停車場，但在過程中疑似因不勝酒力，倒臥在斜坡車道中，隨後就遭一輛白色休旅車輾過。驚悚畫面一曝光，引發熱議。

有網友在「爆料公社」貼出一段59秒監視器影片，時間顯示為今年12月8日清晨5點左右，一名身穿黑色大衣、黑絲襪的女子正搖搖晃晃走往地下停車場，卻在彎腰閃避電動柵欄時，一個重心不穩倒在斜坡車道中，之後就沒再爬起，疑似是不勝酒力，才會躺在路上休息。

▲一名女子醉倒在停車場出入口，慘被休旅車輾過。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一名女子醉倒在停車場出入口，慘被休旅車輾過。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

不料，約莫10秒過後，一輛白色休旅車就出現在車道口，並從斜坡車道駛入，一路上因視線落差造成死角，所以駕駛疑似沒察覺女子倒臥在地，直接就從對方身上輾過。女子遭輾後翻滾了幾圈，所幸最後似乎仍有動靜，但詳細情況原PO並未進一步交代。

原PO也在文中呼籲，「下坡道停車場請小心，醉到不省人事了」。影片一出，馬上引發不少網友討論，紛紛留言「這也醉的太誇張」、「剛好躺在降速坡邊，任誰壓過去都會以為是壓到降速坡吧...」、「下坡的角度加上柵欄，還真會看不到人耶」、「這女生的朋友是真朋友嗎？她醉成這樣應該叫車讓她走的」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
電眼記者妹「無罩」真面目曝！　IG追蹤暴增4.5萬人
「雪寒流」體感只有2°C　全台冰封3天！大變天時程出爐
「10大超加工食品」變胖又變笨！　萬人研究證實
陶朱隱園內部終於曝光！　超跑電梯首公開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黑絲妹醉倒停車場出入口！慘被「4輪輾全身」痛爆　59秒驚悚影曝

快訊／基隆2區深夜大停電　台電回應了：臨時事故

佳德鳳梨酥IG遭留言灌爆　一面倒洗版「台獨頑劣份子」

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！4.5萬人追私人IG　她：嚇死人了

入冬首發低溫特報！1縣市達黃色燈號　低溫下探10度以下

台灣淪行人地獄　他挑戰「人行道跑酷」22秒竄跳6次！萬人看哭了

10年最早「雪寒流」體感只有2°C　全台冰封3天！大變天時程出爐

愛愛結束抱抱溫存　他突脫口「喊2字」！女友一聽臉綠…下場GG

佳德鳳梨酥拒交配方放棄輸陸　食藥署證實：中方要求提供成分占比

40萬網紅「校門前露出」！逢甲夜市到處跑　她：屁股有點涼

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

乩童狠甩女信徒巴掌！　頭份太玄宮：並非事實

黑絲妹醉倒停車場出入口！慘被「4輪輾全身」痛爆　59秒驚悚影曝

快訊／基隆2區深夜大停電　台電回應了：臨時事故

佳德鳳梨酥IG遭留言灌爆　一面倒洗版「台獨頑劣份子」

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！4.5萬人追私人IG　她：嚇死人了

入冬首發低溫特報！1縣市達黃色燈號　低溫下探10度以下

台灣淪行人地獄　他挑戰「人行道跑酷」22秒竄跳6次！萬人看哭了

10年最早「雪寒流」體感只有2°C　全台冰封3天！大變天時程出爐

愛愛結束抱抱溫存　他突脫口「喊2字」！女友一聽臉綠…下場GG

佳德鳳梨酥拒交配方放棄輸陸　食藥署證實：中方要求提供成分占比

40萬網紅「校門前露出」！逢甲夜市到處跑　她：屁股有點涼

從未見過的小新！《蠟筆小新》新電影將以3DCG製作、明年日本上映

黑絲妹醉倒停車場出入口！慘被「4輪輾全身」痛爆　59秒驚悚影曝

俄國勸告烏克蘭：考慮4個「新增領土」的現實　和平協議才有進展

阿根廷踢世界盃「4強賽從沒輸過」　但上次遇格子軍團0比3慘敗

專家：「5件事情」別做！做了頭髮狂出油，落髮也會跟著來

首次達到「能量淨增益」　美國宣布核融合研究最新突破

寒流襲台！　雇主應採取「5項安全禦寒措施」避免挨罰

專訪／《阿凡達2》是卡麥隆寫給大海的情書　笑談凱特溫斯蕾「可以救傑克了」

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

生活熱門新聞

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

激情狗爬式！老婆「少做1事」害他瞬間軟掉

搶藥寄大陸！感冒退燒藥「上架被掃光」

佳德糕餅IG遭灌爆　狂洗「台獨頑劣份子」

入冬首發低溫特報！1縣市達黃色燈號　低溫下探10度以下

8+9爆料「女信徒已向太子道歉」！網見真相更火了

快訊／基隆2區深夜大停電　台電回應了

愛愛後抱抱溫存　他突脫口「喊2字」女友臉秒綠

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

12星座「一周運勢」大公開！天秤座小心破財

男生抱抱怕勃起　女生「想什麼」答案超意外

他穿好市多「最大恥度1神物」　千人傻：搭訕率超高

更多熱門

相關新聞

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

自家庭院竟變成「免費停車場」！一名網友哀號，阿嬤生性節儉，不願意在三合院前方安裝鐵門，因此鄰居常把車子開進來停放，甚至還有陌生人侵門踏戶，令原PO常常感到不安，卻又不知該如何是好？文章曝光後，許多人建議1招最有效，「門口掛牌『停車收費每小時200』，假日加倍，保證以後一台再也看不見！」

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

機車亂停遭上鎖　騎士google密技破解挨告

機車亂停遭上鎖　騎士google密技破解挨告

停車場竊走腳踏車　找不到車主判無罪

停車場竊走腳踏車　找不到車主判無罪

女童斑馬線遭遊覽車撞倒　轎車再輾過慘死

女童斑馬線遭遊覽車撞倒　轎車再輾過慘死

關鍵字：

停車場喝醉輾過

讀者迴響

熱門新聞

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

美女主播驚傳嚴重車禍！　「住院治療中」告假2周

激情狗爬式！老婆「少做1事」害他瞬間軟掉

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

搶藥寄大陸！感冒退燒藥「上架被掃光」

即／記者會地點確定了　太玄宮明還原事件

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

佳德糕餅IG遭灌爆　狂洗「台獨頑劣份子」

「10大超加工食品」變胖又變笨！萬人研究證實了

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

「陶朱隱園」登Discovery　跑車電梯首曝光

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面