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許皓鋐奪「快棋王」　蟬聯「五冠王」台灣職業棋士首例

▲▼許皓鋐奪下「快棋王」，也蟬聯「五冠王」，成為台灣職業棋士首例。（圖／海峰棋院提供）

▲許皓鋐奪下「快棋王」，也蟬聯「五冠王」，成為台灣職業棋士首例。（圖／海峰棋院提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣棋壇年終盛事、第二屆UMC聯電盃快棋爭霸戰本週展開，由名人許皓鋐對戰首次進入決賽的簡靖庭六段，許皓鋐展現「五冠王」氣勢，以二連勝取得「快棋王」頭銜，拿下60萬元獎金，不僅確定衛冕台灣圍棋五冠王，也是台灣第一位蟬聯「五冠王」的職業棋士。

第二屆UMC聯電盃快棋爭霸戰由海峰棋院主辦，本週一（27日）進行三戰兩勝的決賽，許皓鋐先馳得點，拿下第一盤，隔天再拿下第二盤，以二比零的成績擊敗對手簡靖庭，拿下快棋王頭銜與60萬元獎金，亞軍簡靖庭則有20萬獎金。

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▲▼許皓鋐奪下「快棋王」，也蟬聯「五冠王」，成為台灣職業棋士首例。（圖／海峰棋院提供）

▲▼聯電盃快棋爭霸戰由許皓鋐對戰簡靖庭六段。（圖／海峰棋院提供）

▲▼許皓鋐奪下「快棋王」，也蟬聯「五冠王」，成為台灣職業棋士首例。（圖／海峰棋院提供）

海峰棋院表示，許皓鋐今年分別拿下海峰盃、名人冠軍賽、國手賽，以及友士盃十段賽冠軍，如今再奪下UMC聯電盃快棋爭霸戰冠軍，讓他連續兩年衛冕台灣圍棋五冠王，而許皓鋐在去年2020年5月6日拿下名人，一度手握六冠，成為台灣圍棋最年輕六冠王。

許皓鋐認為，在佈局階段心情都不錯，幾個局部上都佔得便宜，也自認為快棋賽兩盤棋都算發揮得不錯，而過去台灣棋手進入讀秒容易出現失誤，聯電集團舉辦快棋賽給予棋手們很大幫助，拿下冠軍帶給我很大的信心，未來比賽進入讀秒可以有效減少失誤發生，而明年9月亞運比賽屬於快棋性質，相信台灣棋手經過兩年UMC聯電盃磨練，一定能有優異表現。

▼許皓鋐（左）奪下「快棋王」，也蟬聯「五冠王」，成為台灣職業棋士首例。（圖／海峰棋院提供）

▲▼許皓鋐奪下「快棋王」，也蟬聯「五冠王」，成為台灣職業棋士首例。（圖／海峰棋院提供）

簡靖庭在賽後也表示，檢討這次快棋比賽，自己在幾個關鍵處都做了比較不好選擇，未來計畫多做一些快棋方面的訓練，強化自己下快棋的判斷能力。

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