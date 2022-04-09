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追平女神黑嘉嘉最佳成績！盧鈺樺明挑戰世界女流最強戰首冠

▲▼盧鈺樺擊敗謝依旻，追平黑嘉嘉最佳成績，明天挑戰台灣在世界女流最強戰首冠。（圖／海峰棋願提供）

▲盧鈺樺（見圖）今天擊敗謝依旻，追平黑嘉嘉在世界女流最強戰的最佳成績，明天挑戰台灣首冠。（圖／海峰棋院提供）

記者許敏溶／台北報導

第四屆扇興杯（SENKO杯）世界女流最強戰目前正在日本舉行，今天（9日）上演難得一見的「台灣內戰」，旅日棋士謝依旻對戰台灣代表盧鈺樺四段，盧鈺樺現為台灣女子最強，首度打入世界女子決賽就展現實力，今天擊敗謝依旻，不但追平黑嘉嘉七段在2018年的台灣最佳成績，明天也將挑戰台灣女子圍棋在世界女流賽的最佳成績。

第四屆扇興杯世界女流最強戰昨天起在日本舉行，今年共有8位選手參賽，台灣由去年拿下女子最強與女子名人頭銜的盧鈺樺代表，韓國為崔精九段代表，中國則是於之瑩七段，其餘5名都是日本選手，包括明天將與盧鈺樺爭冠的上野愛咲美四段。

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▲▼盧鈺樺擊敗謝依旻，追平黑嘉嘉最佳成績，明天挑戰台灣在世界女流最強戰首冠。（圖／海峰棋願提供）

▲旅日女棋士謝依旻（見圖）擊敗預期問鼎世界女子第一人的韓國選手崔精。（圖／摘自日本棋院官網）

這次世界女流最強戰比賽從昨天進行比賽，昨天八強戰上演一齣台日逆襲的經典戲碼，曾達成扇興杯三連霸的中國女子第一人於之瑩，首輪就被日本選手上野愛咲美淘汰，被預期問鼎世界女子第一人的韓國選手崔精，昨天也遭到旅日棋士謝依旻的伏擊而落敗，跌破不少專家眼鏡。

而今天的四強決賽，同樣上演難得一見的「台灣內戰」，由謝依旻對戰盧鈺樺，海峰棋院表示，這是兩人在職業生涯首度交鋒，而2019年才以21歲高齡正式入段的盧鈺樺，短短三年就從新科職業棋士，躍升為台灣女子最強，今年在世界賽二度參戰，面對生涯累積27座頭銜的女流王者謝依旻，盧鈺樺開局顯得沉穩，已具有大將之風，最終打敗謝依旻，明天將對戰上野愛咲美。

海峰棋院指出，盧鈺樺去年首次參加女子世界賽，在吳清源盃首輪敗給日本選手上野愛咲美，心中很是不甘，如今復仇機會來臨，明天上午10時，盧鈺樺將對上野愛咲美展開復仇戰，並挑戰台灣女子職業棋士在女子世界賽最佳成績。

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