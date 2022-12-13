女童玩耍跌倒！「鉛筆插胸腔」半截斷體內…離心臟僅0.5公分

▲鉛筆直直插入右胸腔。（圖／翻攝新源視頻）

圖文／CTWANT

好危險！近日大陸發生一起兒童意外，一位女童在學校玩耍時不慎摔倒，手上的鉛筆直接插入胸腔，半截斷在體內。就醫後，醫師發現女童體內的鉛筆離心臟不到0.5公分，所幸鉛筆拔出後，女童恢復良好。

據《白鹿視頻》報導，浙江溫州一位8歲名叫小倩（化名）的女童，在學校下課玩耍時，不小心跌倒，而她手上的鉛筆插入右胸腔，半截斷在身體中，就醫檢查後，醫師發現7毫米長的鉛筆卡在小倩的胸腔和腹腔連接處，緊鄰她的心臟、肝臟。

經過手術後，醫師發現鉛筆離小倩的心臟不到0.5公分，筆尖靠近肝臟和大血管，所幸其他身體部位沒有受損。醫師取出她的鉛筆後，修補小倩破損的橫膈肌，目前她恢復良好。此文一出，網友紛紛留言「就差一點點啊」、「真的是萬幸」、「玩耍時不要帶什麼尖銳的東西」、「妹妹早日康復」、「還好有驚無險」、「不幸中的萬幸」。

據了解，以前在廣東省也有一名5歲男童在家玩耍不小心跌倒，一支鉛筆插到他心臟的血管，所幸經搶救後撿回一命。醫師提挺，家長一定要把家中的鉛筆、剪刀等用品放好，避免小孩拿取發生危險，而一旦出了意外，也不要擅自取出小孩體內的物品。

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