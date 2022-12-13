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虛擬健保卡打破偏鄉醫療藩籬！　薛瑞元：仍有「二流」待解決

▲虛擬健保卡應用展示分享會，健保署長李伯璋受訪。（影／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保署今（13）日舉辦「虛擬健保卡應用展示分享會」，邀請院所分享用科技創造醫療的溫度。衛福部長薛瑞元表示，虛擬健保卡打破偏鄉醫療就醫藩籬，可以解決「三流」問題，分別是金流、物流、資訊流。目前資訊流已經可以處理，但物流、金流因涉及身份認證問題，還有待未來擴充功能改善。

衛生福利部中央健康保險署透過虛擬健保卡，打造「手機就是我的健保卡」服務，縮短醫療照護的資訊落差，截至111年11月30日止，已有36萬3582人持有虛擬健保卡，967家特約醫療院所已完成虛擬健保卡系統介接測試。

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衛生福利部薛瑞元部長表示，越是偏僻的地方，越需要高科技來協助，推動虛擬健保卡成為提升民眾就醫可近性的最佳利器，尤其偏鄉、離島地區是重中之重，虛擬健保卡拉近醫院、病患和照護資訊的關鍵角色。

▲▼健保署「虛擬健保卡」應用展示分享會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲健保署「虛擬健保卡」應用展示分享會。（圖／記者嚴云岑攝）

健保署李伯璋署長表示，健保署長期針對偏遠地區醫療挹注資源，除了將醫事人員送進去，隨著網路與手機等數位工具普及化，也可透過遠距、視訊，成就無藩籬的醫療服務新模式。透過虛擬健保卡，將台灣每一個有醫療需要的角落串接起來。

薛瑞元致詞時提到，健保卡從六格卡、實體卡到虛擬健保卡，讓山地、偏鄉、離島民眾可透過通訊診療或遠距醫療看專科門診，「越是偏鄉的地方越需要科技」，隨著4G、5G技術改善，未來也有望將擴充虛擬健保卡功能，讓看診到調劑送藥一條龍。

▲▼健保署「虛擬健保卡」應用展示分享會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲健保署「虛擬健保卡」應用展示分享會。（圖／記者嚴云岑攝）

今日「虛擬健保卡應用展示分享會」邀請高雄醫學大學附設中和紀念醫院、奇美醫院、嘉義基督教醫院、林口長庚紀念醫院、臺北榮民總醫院、為恭紀念醫院、希望愛居家護理所、衛生福利部雙和醫院等，分享虛擬健保卡在居家醫療、遠距醫療及視訊診療的運用。

奇美醫院行政副院長鄭天俊表示，奇美醫院就是透過虛擬健保卡在嘉義縣阿里山鄉執行遠距醫療，讓民眾免花2小時下山，就可向專科醫師掛號進行眼底檢查，實現醫療平權。而虛擬健保卡也讓醫療人員不用再揹讀卡機上山，透過系統後端串接，也可免除過去因實體卡難以辨識問題。

李伯璋署長表示，民眾只要出示健保快易通APP之虛擬健保卡上的QR code，就能進行掛號看診之身分識別，解決忘記帶卡或無法過卡之狀況，同時，亦可查詢健保雲端系統，清楚用藥及檢驗檢查資訊，維護就醫品質及安全，而看診完，點選「行動支付」，則可線上繳費，完善民眾就醫「零接觸」服務。

健保署今年也為了讓民眾更方便使用虛擬健保卡，前進偏鄉、離島，共舉辦了16場「虛擬健保卡在地培力訓練」實體活動，同步線上串連了271個視訊點，總計參與人數近2,000人、申辦虛擬健保卡人數約900位、新聞露出超過百則，達到良好宣導效益。未來健保署將持續與醫療院所通力合作，為民眾打造更智慧、便捷、安全的就醫環境，實現全人照護與智慧醫療的目標。

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