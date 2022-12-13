記者嚴云岑／台北報導

中國海關總署以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品，截至昨日可進口品項從792件微幅增加至855件，但推薦註冊件數卻減少。衛福部長薛瑞元對此回應，推薦註冊與自行註冊品項，是由中國單方面規定，透過該事件可充分了解，中國市場雖大但風險高，食藥署還是會盡量協助有意願銷往中國的廠商完成註冊。

▲輸陸食品增「推薦註冊卻減少」，薛瑞元：中國單方面規定適用品項。（圖／記者嚴云岑攝）

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薛瑞元今（13）日出席健保署虛擬健保卡成果分享會，回應中國禁台食品問題。他表示，推薦註冊與自行註冊的差異在食藥署是否有幫忙「check內容」，但適用推薦與自行註冊品項是由中方單方面規定。

薛瑞元提到，從這起事件可充分了解，中國市場雖大，但風險也相對高，台灣有些比較有規模的廠商，早已先做風險規避，包括縮小中國市場比例，或者直接在中國設點。不過，像是農水產品就比較難有上述組合，目前衛福部還是盡量協助有意輸往中國廠商完成註冊。

食藥署食品組副組長鄭維智昨受訪時表示，截至12日上午8時，推薦註冊降至31件、自行註冊為824件，以飲料類增加28件最多；經烘焙咖啡豆與相關製品也增加14件；糖果與餅乾類增加13件，呼籲業者可以繼續補件，如果資料完整也有機會通過審查；至於減少的推薦註冊品項，則以油料、食用穀物最多。