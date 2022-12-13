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節儉婆婆規定！馬桶要集滿「3小1大」才能沖水...人妻崩潰

原PO同事說，婆婆規定馬桶要3小1大才能沖水。（示意圖／pexels）

▲原PO公司女同事說，婆婆很節儉，規定馬桶須累積3次小便、1次大便才能沖水。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

近日一位網友表示，同事的婆婆規定馬桶要集到3小1大才能沖水，讓大家聽傻眼，「嚇死人，依這情況打開馬桶蓋時，會有些蚊蟲從馬桶裡面飛出來吧。」

原PO近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文說，「當同事大夥在討論衛生問題時，女同事說她節儉的婆婆規定家中馬桶要集滿『3小1大』才能沖水。大夥不解地問那是什麼？女同事就說明3小1大指的是3次小便、1次大便。」原PO傻眼，如果積到那樣應該會有蚊蟲從馬桶飛出。

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此文曝光後，網友紛紛留言「如果都沒大，不就都別沖」、「旁邊還要放小白板畫『正』字做記號嗎」、「那幹嘛還要用馬桶，學古人挖個坑不就好了」、「怎分辨2小3小」、「我沒辦法接受。我出錢付水費，拜託你們給我沖水」、「我爸也會這樣，後來罵久了，他就拿出寶特瓶了，意思是：你們不準我集滿3次尿，我就用寶特瓶自己集，真的很噁」、「我遇到的是說『如果是小號，這樣比較環保，等到她認為可以沖水了再沖』完全沒有依據，完全猜不透哪時候可以」。

也有網友說「以前我鄰居家也是規定小便不能沖水，只有大便能沖水，因為家貧。我家較富有，但去鄰居家時我仍遵守她家的習慣，也不批判」、「真的是有夠胎哥的婆婆，我婆婆也是欸，去外面逛菜市場，跑去園區做分類，戴了一天口罩，還不能丟，還兇我丟她口罩，我還是照樣丟」。

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