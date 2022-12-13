交大女3百字備註：不准拍到我！外送員照做卻被轟走　奇葩對話曝

▲外送員遵從客人指示，最後卻被轟走。（資料圖，與本文無關／記者黃克翔攝）



網新中心／綜合報導

外送員時常收到顧客各種備註，只要要求事項不太過份，通常都會配合，近日一名外送員收到交大一名女學生的訂單，有約3百字的備註，他照著內容做，最後卻被說態度差取消訂單，貼文吸引超過2千7百人按讚。

該名外送員11日在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出訂單及對話，截圖中可見，該名交大女學生列出3點備註，包括「送至第3個窗戶，自己找路不要問我」、「在我開窗戶之前拍攝完畢，開窗戶後一律禁止」、「請遵守上述兩條，尤其是第二條」，並稱「不認同第二點就不要接我的訂單，接了就不要噁心我」、「非要在窗戶開啟可能拍到女性時才拍照，已經涉嫌性騷擾」。

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▲外送員發文。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）



對話中顯示，交大女詢問「送餐時是否能夠尊重我的要求」，外送員回「可以開窗拿錢，別說太多」，交大女則說「不是這個問題，是拍照的問題，我非常介意」，外送員回覆已經拍好照片，交大女便再提醒，「等等請勿拿出手機，尤其禁止對著我」。

▲▼外送員貼出對話。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）



外送員不斷強調已經拍好照片，交大女也請他到窗戶前送餐，最後卻又說，「算了，我覺得你說話態度很不禮貌，我要取消訂單，你自行吸收，就這樣，滾」，讓該名外送員相當無奈，最後只好回報派單實收，「回家吃宵夜了」。

貼文曝光後，不少網友認為該女行為不合理，紛紛留言表示，「拍了也不會存在手機，是直接系統轉走，鬼才願意拍一堆陌生人佔手機容量」、「看完留言整個傻眼，這太敏感太爆毛了吧」、「那麼怕被拍就不要付現金選0接觸，哪來這麼多問題」、「我覺得她根本不該使用外送系統」、「我也很在意拍照問題，所以都只伸出手拿餐點提供拍照，何必為難外送員？」