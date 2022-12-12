莫斯科近郊購物中心「又發生大火」　4天內發生2次

▲莫斯科近郊的一處購物中心發生大火，4天內第2次發生類似的火警。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

莫斯科的衛星城市巴拉什卡（Balashikha）一處購物中心，12日發生大火，而這是莫斯科近郊在短短4天之內，第二度發生購物中心大火的事件。

根據《路透社》報導，緊急事務部在Telegram上發布的圖片顯示，莫斯科郊區有50萬人口的衛星城市巴拉什卡（Balashikha）的一處建材大賣場發生火災，導致部分屋頂坍塌，現場濃煙滾滾。

緊急事務部說，在火勢獲得控制前，已經延燒9000平方公尺（約2700坪）。俄羅斯負責調查重大犯罪的調查委員會（Investigative Committee）說，已經開始調查。

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A massive fire broke out at the Mega Khimki shopping centre, located on the outskirts of Moscow in the northern suburb of Khimki.#Russia #Fire #Accident pic.twitter.com/S1AA2cfkjl — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 9, 2022

俄羅斯莫斯科州希姆基市「Mega Khimki購物中心」在9日也發生大火，屋頂坍塌，延燒面積達1.8萬平方公尺（約5445坪），並且造成至少1人死亡。

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