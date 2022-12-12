從學習到實操　在滬台青抖創沙龍完美收官

記者趙禕/上海報導

為了幫助在上海的台資企業找到優秀的電商平台新型人才，同時也為在上海的台灣青年搭建創業創新發展的舞台；由上海市台灣同胞投資企業協會主辦的在滬台青「抖創沙龍」系列活動畫下完美句點。這些學員未來有望成為企業裡的直播高手，協助企業在營銷方面更上層樓。

▲在滬台青「抖創沙龍」系列活動結營暨頒獎典禮舉行。（圖／主辦方提供）

這項在滬台青「抖創沙龍」系列活動由上海市台協主辦，市台協閔行區工委會、大健康行業工委會、青年工作部共同承辦，並由上海笙娛文化公司協辦；活動還得到包括競衡集團、南僑食品、永和食品、漢鐘精機、悅心健康、康師傅等多家台資企業積極回應，有近50位企業委派代表、台商二代，以及在滬就業創業的台青代表參加。

▲活動吸引了許多在上海的台灣青年參加。（圖／主辦方提供）

本次抖創沙龍活動一共舉辦了十期，學員們從前期準備開始學起，學習包括機器的操作、中場控的執行和直播話術與技巧等，經歷兩個月的反覆討論、腦力激盪和勤快練習，每一個分組團隊成員團結合作，建立起如同家人一般的深厚友誼。活動最後還舉辦了直播PK赛，讓學員們把在活動裡學到的知識用在實際的操作上，以真實上播來驗收成果。

▲▼學員們從活動學到直播帶貨的每一步流程。（圖／主辦方提供）



▲▼活動透過上線直播來驗收成果。（圖／主辦方提供）

對於學員們的直播表現，協辦本次活動，也是主要授課導師兼評委的上海笙娛文化負責人國子陽表示，透過直播路演展現成果，他看到大家的團結協作，以及通過訓練營實現自我突破；並且在面對突發狀況時，主播、場控及後台支持展現出來的應變能力，他相信大家都未來可期。

▲上海笙娛文化負責人國子陽。（圖／主辦方提供）

在系列活動總結暨頒獎典禮上，上海市台辦王立新副主任為獲獎團隊代表頒發「運籌帷幄」、「種草機器」、「直播新星」、「面面俱到」、「黑馬精英」、「賓至如歸」、「其利斷金」、「八仙過海」等八個團體獎項；上海市台協常務副會長李崇章、李德治則分別為獲得優秀個人獎的學員頒發「抖創金嗓子」、「新銳操盤手」、「幕後BOSS」、「親力親為」、「氛圍大師」、「MCN沒你不行」等六個個人獎項。

▲上海市台辦王立新副主任為獲獎團隊代表頒發團體獎牌。（圖／主辦方提供）

▼上海市台協常務副會長李崇章、李德治為獲得優秀個人獎的學員頒發獎牌。（圖／主辦方提供）

參與本次活動的學員們都覺得收獲滿滿、不虛此行。學員張瑋駿表示，參加活動最大的收穫是瞭解了抖音平台直播的規則跟規章制度，包括一些玩法，以及如何利用這個平台去做自己的品牌，甚至是轉型企業；學員施孟君說：「把我們聚集在一起，有非常專業的團隊來教我們，整個課程非常的精實，也非常的乾貨，的確真的學習到很多。」學員寇奇峰也說：「這樣的學習方式，通過理論加上實踐，我們很多人都可以實實在在的參與其中，作為一個團隊共同完成一件事情，感覺學習效率特別高。」