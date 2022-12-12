可輸陸食品「微增」63件！飲料、糖果佔大宗　推薦註冊品項卻減少

▲食藥署長吳秀梅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

中國海關總署以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品，食藥署長吳秀梅表示，今日可進口品項從前天的792件微幅增加至855件，但推薦註冊件數下降，反倒是自行註冊增加，其中又以飲料類28件最多，其次分別為經烘焙咖啡豆與相關製品增加14件，糖果與餅乾類增加13件。

12月8日爆出中國禁止台灣水產品後，網路陸續出現「衛福部食藥署為什麼送了一家之後其他一百多家卻全部都不送件了」、「把一百多家業者送的資料束之高閣」等不實消息。

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食藥署近日多次發表聲明，業者遞件後，無論是推薦註冊或是自行註冊，業者皆可全程掌握我國提交註冊資料的遞件進度，絕無網路所稱沒有送件的不實謠言。

▲中國莫名打壓台灣產品輸入，食藥署回應。（圖／食藥署提供）

食藥署表示，此次被暫停進口的105家水產品業者，今6月30日前就已依中國指定期限，經由食藥署遞交給中國海關總署。後續中國在8月1日提供的註冊資料審查結果，說明已獲在華註冊編號的業者，註冊資料尚有欠缺，如業者仍有輸銷意願，中國將在其提供補件資料審查前，保留業者之輸出資格至8月31日，食藥署也於期限內將註冊資料再次遞交中國。

根據食藥署統計，截至12月10日業者有效註冊件數降至792件，分別為42件推薦註冊、750件自行註冊；暫停進口2409件，其中1800餘件廠商無意願補件。食藥署食品組副組長鄭維智受訪時表示，截至今（12）日上午8時，推薦註冊降至31件、自行註冊為824件。

鄭維智補充，自行註冊品項從與12月10日的750件增加到824件，以飲料類增加28件最多；經烘焙咖啡豆與相關製品也增加14件；糖果與餅乾類增加13件，呼籲業者可以繼續補件，如果資料完整也有機會通過審查。至於減少的推薦註冊品項，則以油料、食用穀物最多。鄭維智說，推薦註冊為包裹式推薦註冊，可能是因資料沒有完整提供遭下架。