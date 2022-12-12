跨年倒數！王必勝：演唱會屬高風險場合　建議全程戴口罩

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情低谷震盪，每日確診病例仍在萬人上下。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，根據國內外經驗，演唱會是傳播高風險場合，雖然戶外已不用戴口罩，建議民眾赴聖誕節或跨年、甚至大型演唱會等場合，都要戴上口罩比較安全，若出現發燒或呼吸道症狀，也建議不要出席，以免將病毒傳給他人。

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增10824例本土個案，較上周略增6%，疫情監測組組長周志浩表示，本土疫情已到谷底，但仍有上上下下的跡象，民眾在天冷要注意防護措施。

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王必勝表示，此波疫情已經「走到谷底」，每天都有1萬多例確診，不會回到0例是因為目前防疫措施相對寬鬆，在此前提下一定會有社區低度感染，而感染形成的傳播鏈，也會讓數字再上升；此外，新冠免疫力也會隨時間衰減，無論是接種疫苗或自然感染，時間ㄧ久免疫力就會下降，呼籲民眾只要符合資格，都要盡快接種疫苗，以增加自身保護力。

年末聖誕節、跨年活動齊發，王必勝另提醒，根據國內外經驗，演唱會屬於「非常高風險」場合，南韓夏天也曾發生大規模感染案例，建議民眾出席相關活動應全程佩戴口罩，也盡量不要飲食，有發燒或呼吸道症狀者，也盡量避免出席，減少病毒傳播機率。