雙12半夜的逆襲！華航63周年慶促銷超殺　「飛日機票萬元有找」

▲華航63周年慶推出超殺機票，日本和東南亞皆出現萬元有找機票。（圖／翻攝華航官網）

記者李姿慧／台北報導

國境解封，瞄準復甦起飛的旅遊市場，華航63周年慶促銷選在「雙12」這天凌晨悄悄上架，還推出久違的超殺機票，日本沖繩再現9字頭價位，來回機票僅9358元，東南亞機票也殺紅眼，菲律賓馬尼拉、宿霧來回機票首見7字頭，日本和東南亞航線皆出現萬元有找機票，連飛羅馬機票也3萬元有找。

旅遊達人「布萊N 機票達人」今(12/12)在臉書發文，指華航官網突然半夜就上了促銷價。首先他推薦日本線，沖繩終於又再度出現9字頭價位，而且到5月初都有這個價，那時已溫暖許多，比較是沖繩的季節了。另廣島機票跌價到快破萬元了。

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「布萊N 機票達人」指出，華航東南亞航線機票部分降價明顯，曼谷、清邁、峴港、金邊、新加坡價格都很棒，菲律賓線的馬尼拉跟宿霧更是首度出現7字頭價位，歐洲線幾個大城價格也很優秀，羅馬直接送上2字頭價格。

▲華航復飛羅馬直飛航線。（圖／華航）

「布萊N 機票達人」也整理出推薦的華航台北出發來回機票含稅價，其中日本線包括沖繩9358元、東京成田13901元、大阪13224元、名古屋13195元、廣島10373元、高松11373元、福岡12263元。韓國線部分，首爾來回機票11500元、釜山10898元。

東南亞來回機票優惠則包括馬尼拉7758元、宿霧7972元、金邊9829元、曼谷10586元、清邁10586元、新加坡10733元、胡志明10069元、峴港10069元、河內11237元。長程線部分，維也納來回機票32094元、羅馬29592元、阿姆斯特丹31990元、法蘭克福35577元。

▲台北-宿霧單趟僅約3小時就能直達被譽為世界最美的潛水海域。（圖／華航提供）

對此，華航表示，華航歡慶12/16的63周年慶，同時榮獲DJSI全球航空業冠軍，即日起至12/25於官網推出周年慶購票優惠，凡購買華航2023/02/01-2023/06/30間台灣出發全航線機票(上海、廈門除外)，可享短程航線來回折1500元、長程航線來回折3000元優惠。

華航指出，63周年慶促銷機票折扣後未稅票價，東南亞宿霧4805元起、峴港6745元起、清邁7230元起；日本高松8200元起；歐洲羅馬航線將於明年3月26日復航，現在購票可享優惠價最低23190元起，維也納24645元起。

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