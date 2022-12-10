2.4億大麻藏家具夾層！大膽主嫌「路邊清點數量」　竹聯男落網

記者戴上容／新北報導

2.4億大麻藏海運家具夾層！新北市蘆洲警方日前接獲線報有大批毒品走私進台，經埋伏蒐證後，今年9月間趁陳姓主嫌在桃園市中壢文忠路二段路邊清點貨櫃內毒品時將他逮捕，查獲大麻成品122.84公斤，黑市價格約2.4億元，蘆洲警方循線再逮林姓共犯，並掌握竹聯幫背景的賴男是幕後主使者，上月底循線前往桃園市楊梅地區將賴逮捕，後續3嫌均已遭羈押禁見。

▲▼ 蘆洲警方破獲毒品集團，查獲2.4億黑市價格的大麻 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

據了解，39歲陳姓主嫌以打零工維生，缺錢花用下，結識有竹聯幫背景的49歲賴姓男子，並與賴嫌共組毒品走私集團，由賴嫌負責向加拿大的毒品賣家訂貨，將大量毒品夾藏在舊鐵櫃、沙發以及家具櫃內，再登載42歲林姓共犯的名字做為取件人，當貨物到港後，再由陳姓主嫌出面取貨。

▲警方趁陳姓主嫌在路邊整貨時，一舉將他逮捕。 （圖／記者戴上容翻攝）

今年3月間，蘆洲警方接獲情資後報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，歷經7個多月時間埋伏蒐證後，今年9月22日下午4時許，掌握這批夾帶毒品的貨櫃已經入關後會同新北市刑大等單位，循線前往桃園市中壢區文忠路二段，趁陳姓主嫌在路邊整貨時，一舉將他逮捕。

警方在貨櫃內查獲122.84公斤，黑市價格約2.4億元，成功阻止毒品流竄市面，後續透過訂購者名字，循線查獲林姓共犯到案。陳姓主嫌偵訊時一概否認犯行，至於林姓共犯則宣稱自己名字遭到冒用，整個過程都未參與，警方不管其說詞繼續追查。

11月底，警方在桃園市楊梅區幼獅路逮捕賴姓竹聯幫份子到案，賴嫌到案後雖全盤否認犯行，但罪證確鑿，3嫌訊後均被依違反《毒品危害防制條例》移送基隆地檢偵辦，訊後均遭羈押禁見。