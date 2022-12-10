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克國最辣女球迷「晃奶扭腰」露半球跳舞　一句話嗆爆巴西

▲▼ 卡達世足「最辣女球迷」前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前克羅埃西亞小姐伊凡娜被封為卡達世足「最辣女球迷」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

克羅埃西亞在世足8強戰擊敗奪冠熱門巴西，晉級4強。對此，被封為卡達世足「最辣女球迷」的前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll）也透過IG發布最新影片慶祝，只穿著比基尼上衣扭腰晃奶，還狠嗆巴西隊「在回家的路上跳鴿子舞吧」。

綜合太陽報、每日郵報報導，克羅埃西亞與巴西的這場8強戰在教育城體育場開踢，伊凡娜穿著紅色高腰緊身褲及比基尼上衣來到看台區，為克羅埃西亞球隊集氣加油。不過就在比賽開始前，她被保全人員要求不要自拍或與球迷合照，回到座位上。

▲▼ 卡達世足「最辣女球迷」前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 卡達世足「最辣女球迷」前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 卡達世足「最辣女球迷」前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll）。（圖／達志影像／美聯社）

隨著克羅埃西亞踢贏巴西晉級4強，伊凡娜也發布最新影片，可見她穿著為克羅埃西亞加油的服裝，模仿跳著鴿子舞，狠嗆巴西隊「在你們回家的路上跳鴿子舞吧」，期間還不忘扭腰晃奶，露出胸前深溝，並在影片結束前興奮朝鏡頭獻上一個吻，開心用雙手比YA眨眼。

▲▼ 卡達世足「最辣女球迷」前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll）。（圖／）

▲伊凡娜的IG粉絲人數已增至197.8萬多人。（圖／翻攝自IG、達志影像）

伊凡娜在卡達世足期間IG不斷「漲粉」，粉絲人數目前已暴漲至197.8萬人，甚至會在貼文中標註FIFA、卡達等官方帳號，完全不甩先前卡達希望遊客遮住肩膀、膝蓋等部位的服裝建議。在過去幾場世足賽期間，還有卡達男球迷忍不住多朝她看兩眼，拿出手機拍下她性感的身影。

▲伊凡娜PO出自己出現在世足場邊的照片，一旁男子也忍不住朝她多看兩眼，還拿手機拍。（圖／翻攝自IG，下同）

她也透露，她如今遇到許多狂熱粉絲，「我每天收到的訊息太多了，數都數不清，還有非常多的電子郵件，當中許多人還向我求婚」。

伊凡娜原本計畫要在克羅埃西亞淘汰後就離開卡達，但現在已經改變主意，因為在世界盃玩得很開心，無論是誰晉級到最後都會留下來看冠軍戰。

▲▼ 卡達世足「最辣女球迷」的前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll）。（圖／翻攝自IG）

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