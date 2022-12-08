趙介佑見被關小弟「拍照PO網」　監院糾正警政署...北投分局這樣做

▲趙介佑2018年到北投警分局探視自己發監借提的小弟，經監察院內政及族群委員會審查通過，糾正警政署、台北市警局及北投分局，北投分局也做出回應。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

前民進黨台北市黨部評委趙映光之子趙介佑，遭爆2018年在北投分局與借提人犯碰面，該人犯就是趙的小弟外號「洪少」，趙將小弟滿足吃便當模樣拍下PO臉書，趙又涉另案，遭楊、郭2男開槍示威，2嫌赴分局風光投案，被批宛如走星光大道，北投分局更被監察院通過糾正。稍早，北投分局也說明「借提人犯」改善方法。

監察院8日表示，媒體報導趙介佑2018年4月10日於臉書PO出一張借提應訊受刑人洪男在北投分局吃便當照片，更以文字說「誰像你這麼好關，還可以出來吃便當」等語，讓當時立委邱顯智在臉書痛批，「借提可以面見親友嗎？難道這是警局的特殊服務？」質疑趙介佑根本就是受特殊款待。

同時，監院也提到，有媒體報導說，趙介佑餵毒導致1名小弟死亡，慘遭楊、郭2人在2021年4月10日到趙時常出入的北投媽祖文化協會開槍示威，楊、郭兩人同月29日時，高調坐跑車由多名小弟撐傘陪同進入北投分局投案，遭多家媒體批宛如走「星光大道」對此，監察委員蔡崇義、陳景峻也立案調查。

▼從趙介佑臉書可看見，他與旗下小弟們疑似出入北投分局頻繁甚至會打卡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

監委指出，相關人員在警察署調查時，均無法回答是何人通知洪男親友到偵查隊會面，且洪的親友身分，是否包含趙介佑，為何趙在會面過程會拍照等，警政署、北市警與北投分局至今都無法釐清，核有重大違失，雖事後相關警務人員也予以行政懲處、修訂相關法令及加強門禁管制措施，但仍有糾正必要。

對此，北投分局督察組也做出說明：對於借提人犯與親友會面遭糾正部分，分局已督飭所屬同仁，未來在辦理是項工作時，務必遵循2021年6月3日警察機關借提人犯注意事項規定；另也在2021年5月5日修訂分局門禁保密安全實施規定，加強駐地安全維護策進，除強化訪客登記管制外，特別針對偵查隊2處出入口設置密碼鎖管制人員進出，並加強督導落實辦理。