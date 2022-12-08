　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

14歲女學生返校失聯！屍體被拋入「老屋水井」7年　家屬曝心酸

▲▼ 14歲少女失蹤 。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲14歲少女失蹤通報 。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸年僅14歲的小雨（化名）2015年9月失聯，日前證實已經遇害，屍體藏在離家不遠的老屋水井內，因屋主翻修才發現。小雨父親透露，警方已經抓到嫌疑犯，他在當地風評不好，但還不知道動機和作案細節。

據《紅星新聞》報導，小雨就讀河南省信陽市光山縣城司馬光中學，每2周回家一次，禮拜天返校讀書。2015年9月20日（周日）下午，小雨如往常一樣回學校，然而老師發現她並沒有在班級內。

小雨父親說，「她出門是帶了手機的，但當時手機一直處於關機狀態。」家屬立即去報警，失蹤通報顯示，小雨身高150至155公分，體重約40公斤，身材較胖，劉海髮型，走時上身穿藍色牛仔服，下身穿黑色長褲，腳穿白色運動鞋，背有一個書包。

7年來，家屬都沒放棄尋找小雨，然而日前傳來噩耗。小雨父親表示，「我聽說鎮上有個村子的人家裡發現了一具女性遺體」，距離他家只有5公里，是一間沒人住的老屋，由於屋主回家翻修屋子，才在水井中發現了異常。

經過警方調查，該具女屍確認就是小雨。小雨父親指出，沒過多久他就聽說，警方帶著一名男子到發現遺體的地方去指認現場，「自始至終我都沒見過孩子的遺體，也不知道凶手到底是誰，他為什麼要行凶，只知道他姓魏，在當地風評不是很好。」

信陽市公安局宣傳科相關工作人員表示，該起案件的確已破獲，但為了保護未成年受害者，不便透露更多資訊。

「這個案件的確以涉嫌故意殺人罪已經移送檢察機關」，代理律師表示，發現該案還有諸多疑點沒有查清，日前已向信陽市人民檢察院提交書面律師意見，建議退回公安機關補充偵查。

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
大陸傳對台灣漁水產品下禁令！　秋刀魚、午仔皆入列
大S「刷200多萬3次沒刷過」　張蘭原因全說了：妳就貪！
快訊／高雄BMW駕駛頭部中彈　搶救23天不治
視訊會議變激情秀！64歲院士背後竄出「火辣女熱吻」畫面曝
藍委狂罵「講話要你教？」　花敬群崩潰：這樣質詢沒人能回
看球賽喊「味全龍打假球」　失控球迷下場慘了
30年員工遭「黑人牙膏」資遣　二審神逆轉！可領回月薪12萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

馬雲傳將赴東南亞考察農業　沒打算永久居住海外

上海跟進中央「餐飲、娛樂場所」不查核酸　全大陸剩北京要查

14歲女學生返校失聯！屍體被拋入「老屋水井」7年　家屬曝心酸

視訊會議秒變激情秀！64歲院士背後竄出「火辣女職員熱吻」畫面曝

14歲男孩近視1000度「眼前黑影飄」就醫　醫嘆「視網膜剝離」已半年

香港海洋公園收入年增15.6%　終結疫情以來下滑趨勢

3胞胎才上幼稚園「孩子媽又懷孕」！婆婆1反應網羨慕炸：好幸福

陸防疫終於放寬！大批網友湧入李文亮微博致謝

世足運彩賺12萬！他「嫌少」衝彩券行砸店　店主傻眼報案

第10屆海青節「氣象匯」兩岸同步舉行　氣象主題脫口秀跨海炸場

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

突被送養「鵝子」心碎　獨自坐後車箱狂掉眼淚

馬雲傳將赴東南亞考察農業　沒打算永久居住海外

上海跟進中央「餐飲、娛樂場所」不查核酸　全大陸剩北京要查

14歲女學生返校失聯！屍體被拋入「老屋水井」7年　家屬曝心酸

視訊會議秒變激情秀！64歲院士背後竄出「火辣女職員熱吻」畫面曝

14歲男孩近視1000度「眼前黑影飄」就醫　醫嘆「視網膜剝離」已半年

香港海洋公園收入年增15.6%　終結疫情以來下滑趨勢

3胞胎才上幼稚園「孩子媽又懷孕」！婆婆1反應網羨慕炸：好幸福

陸防疫終於放寬！大批網友湧入李文亮微博致謝

世足運彩賺12萬！他「嫌少」衝彩券行砸店　店主傻眼報案

第10屆海青節「氣象匯」兩岸同步舉行　氣象主題脫口秀跨海炸場

馬雲傳將赴東南亞考察農業　沒打算永久居住海外

最後20秒連犯4錯！柯瑞、格林缺席　勇士要命失誤遭爵士再見灌籃

網紅「烏鴉」涉恐嚇取財500萬　拼鮮水產：盼司法揪幕後黑手　

傳大陸對台灣漁水產品下禁令！　秋刀魚午仔皆入列...漁業署了解中

永豐金明年股利有望維持水準！　總座：朝6成配發率努力　

公館商圈「整條街招租」！他見1幕嘆淒涼　在地人曝沒落3原因

勞保破產倒數？　學者：不至於、但要改革才能救年輕人

嘉里大榮前三季EPS1.97元　執行全面貨件標準、對明年獲利有信心

賴清德確定參選黨主席　國民黨盼良性競爭：民進黨對選舉結果要反省

聯發科發佈天璣8200行動晶片　採四奈米晶片、支援Wi-Fi 6E

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

大陸熱門新聞

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

半夜劇痛一摸滿手血　竟是老鼠咬

北京新宣布「境內抵京不用3天3檢」

女鄰居是情色主播！男直擊樓梯間自慰秀

北京版「新十條」與病毒共存？　

情侶鬧機場影片瘋傳！她怒摔Dior袋

視訊會議秒變激情秀！院士被火辣女職員抱頭熱吻

矛盾！京開放堂食又查48hr核酸碼

被逼喝尿扒褲子！14歲妹遭集體霸凌踡縮哭

61歲做試管當「雙寶媽」扛輿論壓力 隔12年夫離世：只想向天再借30年

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

老人寒風中買橘子熱心妹全買…下秒驚見他住大別墅

3胞胎才上幼稚園「媽又懷孕」！婆婆1反應網羨慕炸

女大生賣饅頭　3年後現金買第2房

更多熱門

相關新聞

毛小孩走失60天主人持續協尋

毛小孩走失60天主人持續協尋

在台南在地社團經常可以看到1則尋狗啟事，1名吳姓女網友表示，她們10月8日前往善化新住處整理新家時，其愛犬「妞妞」，可能因有鞭炮聲受到驚嚇而跳矮牆出去即告走失，60天來吳小姐持續在各大社團發協尋文，尋找其愛犬，吳小姐說「妞妞」就是她的家人，她會持續尋找不放棄。

家人同爬大凍山！兒失蹤3hrs獲救...父母也迷路

家人同爬大凍山！兒失蹤3hrs獲救...父母也迷路

失聯女移工逆向行駛遭攔　小聲問警「能繼續工作嗎」

失聯女移工逆向行駛遭攔　小聲問警「能繼續工作嗎」

媽帶兒公園玩耍！回家身後多1人嚇壞　警用這招解決

媽帶兒公園玩耍！回家身後多1人嚇壞　警用這招解決

翁想衝100公里找友卻迷路！暖警相助

翁想衝100公里找友卻迷路！暖警相助

關鍵字：

走失失聯女屍拋屍

讀者迴響

熱門新聞

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

蔡康永「無預警清空微博」

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

廖科溢劈5女醜聞狂爆！鹹濕對話曝「把妳腿掰開」

泫雅分手1周「脫光上半身」！

廖科溢遭連環爆劈腿　秦綾謙發聲「謝謝你這麼衝」

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面