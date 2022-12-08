14歲女學生返校失聯！屍體被拋入「老屋水井」7年　家屬曝心酸

▲14歲少女失蹤通報 。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸年僅14歲的小雨（化名）2015年9月失聯，日前證實已經遇害，屍體藏在離家不遠的老屋水井內，因屋主翻修才發現。小雨父親透露，警方已經抓到嫌疑犯，他在當地風評不好，但還不知道動機和作案細節。

據《紅星新聞》報導，小雨就讀河南省信陽市光山縣城司馬光中學，每2周回家一次，禮拜天返校讀書。2015年9月20日（周日）下午，小雨如往常一樣回學校，然而老師發現她並沒有在班級內。

小雨父親說，「她出門是帶了手機的，但當時手機一直處於關機狀態。」家屬立即去報警，失蹤通報顯示，小雨身高150至155公分，體重約40公斤，身材較胖，劉海髮型，走時上身穿藍色牛仔服，下身穿黑色長褲，腳穿白色運動鞋，背有一個書包。

7年來，家屬都沒放棄尋找小雨，然而日前傳來噩耗。小雨父親表示，「我聽說鎮上有個村子的人家裡發現了一具女性遺體」，距離他家只有5公里，是一間沒人住的老屋，由於屋主回家翻修屋子，才在水井中發現了異常。

經過警方調查，該具女屍確認就是小雨。小雨父親指出，沒過多久他就聽說，警方帶著一名男子到發現遺體的地方去指認現場，「自始至終我都沒見過孩子的遺體，也不知道凶手到底是誰，他為什麼要行凶，只知道他姓魏，在當地風評不是很好。」

信陽市公安局宣傳科相關工作人員表示，該起案件的確已破獲，但為了保護未成年受害者，不便透露更多資訊。

「這個案件的確以涉嫌故意殺人罪已經移送檢察機關」，代理律師表示，發現該案還有諸多疑點沒有查清，日前已向信陽市人民檢察院提交書面律師意見，建議退回公安機關補充偵查。