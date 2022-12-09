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1個月找回5失蹤人口　暖警沈修安連2季榮登協尋達人榜

▲▼台中員警沈修安從今年1月至9月找回45名失蹤人口，榮登協尋達人排行榜。（圖／警方提供，下同）

▲▼台中員警沈修安（右）從今年1月至9月找回45名失蹤人口，榮登協尋達人排行榜，獲局長蔡蒼柏表揚。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局執行失蹤人口協尋評比，警二分局永興派出所員警沈修安今年第1季僅尋回失蹤人口數4人，經過認真學習和虛心求教學長，第2季尋回人數竟飆至28人，全警察局第1，第3季尋回13人，也是第1，不過3季人數合計45人，比第1名少1人，但連續2季都榮登協尋達人排行榜，已是難能可貴。

▲▼台中員警沈修安從今年1月至9月找回45名失蹤人口，榮登協尋達人排行榜。（圖／警方提供，下同）

沈修安表示，最近一件令他印象深刻的個案是永興街的一戶人家，該戶的小孩在校戲弄同班同學而遭同學嘲笑，回到家又被父親責罵，心情相當低落，隨之離家出走，父母擔心發生意外焦急報警，他本著同是父親的心理，深刻感受父母的不安，於是他從轄區的麥當勞、超商、公園等可能逗留的處所下手。

沈找了一大圈，終於皇天不負苦心人，3小時後在大德街某間超商用餐區看到孩童獨坐在店內發呆，馬上上前關懷和確認，並立即通知父母前來，當父母緊緊擁抱小孩後，他才鬆了一口氣，感人畫面讓他也感受到親情的可貴。

沈修安2011年特考班畢業，工作積極任勞任怨，尤其在找尋失蹤人口案件上，能以同理心站在家屬及失蹤人立場著想，甚至對於棘手案件且非所轄案件亦能積極協尋，從1月至9月，共尋回45件失蹤案，其中有20件列為緊急案件（失智症及精神疾病），不論是翹家少年及走失多年失蹤人口等，都能抽絲剝繭一一分析，及時尋回。

警察局長蔡蒼柏日前頒發「協尋達人」第2名獎座，肯定沈員辛勞，沈心中也感到無比欣慰。

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