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派出所長是渣男！婚內滾「女大生床」被拔官　追議員妹遭調職

中山分局爆出警紀案，前長安東路派出所吳姓所長，已婚卻與女大生不當交往，遭調職拔官。（示意圖／本刊繪圖組）

▲中山分局爆出警紀案，前長安東路派出所吳姓所長，已婚卻與女大生不當交往，遭調職拔官。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

色字頭上一把刀！北市中山分局日前傳出風紀案，長安東路派出所已婚吳姓所長（46歲）爆出不當交往女大生小如（化名），被記一大過拔官調非主管職，小如還找了律師打算提告，本刊也接獲爆料，吳員並非第一次捲入桃色糾紛遭調職，多年前他曾在議會任職，卻因追求某議員胞妹，從議會警衛職務被調回保安大隊，事隔多年再度因女色被拔官調職，甚至可能因此丟了工作，知情人士紛紛搖頭。

據了解，吳姓所長今年7月間因緣際會認識單身的女大生小如，小如皮膚白皙，清秀可愛，吳員隱瞞其已婚身分，甜言蜜語展開追求，9月間2人一同出遊參加團體旅行，不過，2人發生關係後，疑似吳員刻意疏遠導致小如心生不滿，遂向民代控訴男方始亂終棄，幫自己討公道。

吳員知曉小如將發動攻勢，對自己不利，也知道紙包不住火，趕緊主動「自首」配合分局調查，也坦承自己確實跟小如上過床，分局查證屬實後火速開鍘，12月3日發布新聞稿表示所長言行不檢點，將他記一大過且拔官，改調內勤行政組。不過，據悉小如已經打算提告男方妨害性自主，2人關係究竟是情侶抑或是其他則有待司法審理定奪。

吳員並非首次惹上桃色緋聞，他多年前擔任台北市議會駐衛警，明明已婚卻裝單身猛力追求某議員的妹妹，最後被調職回保大。（圖／民眾提供）

▲吳員並非首次惹上桃色緋聞，他多年前擔任台北市議會駐衛警，明明已婚卻裝單身猛力追求某議員的妹妹，最後被調職回保大。

另有知情人士爆料吳員因女色被調職非首次，直指「所長是渣男」。約16年前吳員由保安大隊支援台北市議會擔任駐衛警，因已婚卻泡上某議員妹妹，最後下場是從議會被調回保安大隊，這起桃色緋聞在當年傳得沸沸揚揚，許多人印象深刻。

該名議員回憶，當年吳員聲稱自己未婚，對妹妹猛烈追求獻殷勤，當時他擔心公私不分反對2人戀愛，還曾力勸妹妹不要與其交往，未料約半年後得知吳員追求妹妹之時早就是已婚身分，周遭知情者均相當氣憤；至於為何吳員會從議會調回保大，該議員只強調「我沒那麼厲害」，並不清楚中間原委。

日前吳員再度因已婚身分與單身女子有不正當交往關係遭拔官記過，知情者稱「不意外」。不過，近期警界將有一波人事異動，據傳吳員正積極爭取大安區天下第一所敦南所所長之位，如今爆出該桃色事件，吳員直接中箭落馬。

任職保大小隊長時吳員靠著車輛攔查，績效嚇嚇叫，2015年3月他因帶班查獲50件毒品案接受市長柯文哲表揚，晚上又抓到3毒蟲。（圖／報系資料照）

▲任職保大小隊長時吳員靠著車輛攔查，績效嚇嚇叫，2015年3月他因帶班查獲50件毒品案接受市長柯文哲表揚，晚上又抓到3毒蟲。

本刊調查，吳員警專13期畢業，曾獲全國肅毒楷模及第51屆全國模範警察的榮譽，他在保安大隊任職期間攔檢查毒績效嚇嚇叫，多次抓毒有功登上媒體版面，其中一名專幫名人豪客開車的駕駛也栽在他的手上，吳員鷹眼識破駕駛將咖啡罐改裝為安非他命吸食器，還從車上搜出安毒。因為攔檢績效頗豐，吳員還曾被邀到警大上課，傳授攔檢技巧。

對於相關指控，本刊透過電話與臉書留言給吳員詢問，但至截稿前均未獲得回應。

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