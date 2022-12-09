克羅埃西亞獲准成為申根區第27個成員　2023年生效

▲克羅埃西亞。（圖／路透社）

文／中央社布魯塞爾8日綜合外電報導

克羅埃西亞今天獲准加入歐洲的自由旅行區域「申根區」（Schengen Area），但保加利亞和羅馬尼亞仍被排除在外，因為奧地利基於擔心無證移民而帶頭反對。

路透社報導，申根區成員國內政部長在布魯塞爾結束緊繃的談判後，克羅埃西亞獲准加入成為申根區第27個成員國。

自2023年起，民眾往來克羅埃西亞與申根區其他國家時，就不用再停下來接受邊境檢查。

申根區是全球最大的自由旅行區，被視為歐洲整合的主要成就之一。

一名司機貝尼奇（Nenad Benic）今天在布瑞加納（Bregana）排隊過境，準備從克羅埃西亞入境斯洛維尼亞。他說這麼一來，旅程和等待時間都將縮短。

歐盟內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）表示：「致克羅埃西亞公民，歡迎，恭喜！」

「致羅馬尼亞和保加利亞公民，你們值得擁有申根區完整成員身分和自由移動的權利…我跟保加利亞與羅馬尼亞公民同感失望。」

羅馬尼亞總理丘卡（Nicolae Ciuca）表示失望，且會再次申請加入申根區。他說：「我們很遺憾，而且老實說，並不懂奧地利的執拗立場。」

保加利亞外交部長也說會再度嘗試。