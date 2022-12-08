高雄大寮槍擊案BMW駕駛頭部中彈　搶救23天家屬忍痛拔管

▲涉嫌大寮11月8日凌晨槍擊案的8名嫌犯全被聲押獲准。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導



高雄市大寮區11月8日凌晨發生街頭火拚，導致26歲侯姓男子頭部中彈，另一車翁姓男子也腳部受傷送醫，侯男住院搶救23天後，家屬最後放棄急救、拔管宣告死亡。涉案的8名嫌犯日前已羈押，後續將朝槍砲、殺人罪偵辦。

這起槍擊案發生在11月8日凌晨4時許，林園分局接獲通報，大寮區台88線下大明街229巷疑似有槍擊案，並有人受傷，警方立即調派快打部隊及成立專案小組，初步調查，現場為兩部自小客車停等紅燈，於綠燈起步時遭掃射，造成2人受傷，BMW侯姓駛頭部中彈卡腦中，另車翁姓駕駛腿部受傷，經檢視現場，現場有彈孔及彈殼，初步蒐證發現槍手至少開了15槍掃射。

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，開槍的嫌犯一夥共開了3台黑色轎車，對被害人車輛掃射15槍，其中對BMW開了4槍，對CAMRY開了11槍，彈著點都落在駕駛座附近，因此受傷的人是2台車的駕駛，BMW車上還有侯男的女友和劉姓友人，兩人飽受驚嚇。

警方獲報後組成專案小組，透過傷者的幫派背景清查，鎖定涉嫌開槍的嫌犯，也發現他們在犯案後隨即分開逃竄，並把犯案的車輛棄置在台東和屏東，警方在8日將涉案的5名嫌犯逮捕，後續緝捕到涉嫌開槍的林姓主嫌等3人。

▲大寮開槍現場畫面曝光 。（圖／民眾提供）

警方在偵訊過程中，8名嫌犯都避重就輕，對為何衝突、槍枝來源等關鍵問題也都避而不答，警方在訊後依槍砲、殺人未遂罪將8人移送，高雄地檢署複訊後，以有串證、再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。

據了解，侯男11月8日清晨5點多被送進急診室，起初侯男意識不清，且腦部嚴重腫脹，醫師評估立即安排減壓手術，要全力搶救他，手術約進行14個小時，約晚間7點，醫療團隊將侯男腦中的子彈取出，過了23天，12月1日家屬放棄急救、拔管宣告死亡，病情部分院方不願透露。