陸防疫終於放寬！大批網友湧入李文亮微博致謝

▲李文亮被認為是疫情的吹哨人。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸終於放寬防疫措施，眾多大陸網友湧入「疫情吹哨人」李文亮醫生的微博留言致謝，並感嘆道，「李醫生，三年了，快結束了，謝謝你！」「李醫生，謝謝您，終於可以重新開始了。」「李醫生，他們錯了，希望您能看到，感謝您。」

大陸國務院7日宣布「優化防疫新十條措施」，大幅放寬各項防疫措施，令許多大陸網友相當意外，其中，大部分人都感到非常開心，但也有一些人感到擔憂。

「優化防疫新十條措施」發出後，「疫情吹哨人」李文亮醫生的微博湧入了大量感謝的留言，大家都對防疫措施的放寬感到開心，「李醫生，三年了，快結束了，謝謝你！」「李醫生，謝謝您，終於可以重新開始了。」「李醫生，他們錯了，希望您能看到，感謝您。」

▼網友留言感謝李文亮。



不過，也有部分人留言表達對於疫情的擔憂，「我們已經徹底放開了，甚麼都不查了，感覺有點淒涼，有一種媽媽不要孩子了的感覺，以後得自求多福了。」「李醫生，三年了，疫情終於要來了。」「3年了，國家只能幫助我們到這裡了，剩下的都靠自己啦！」

李文亮是武漢市中心醫院的眼科醫生，2019年12月疫情剛在武漢出現時，他在自己的微信上向同行透露，疑似出現了SARS，要同行們注意保護自己，消息很快在網路上傳開，他也因此被認為是新冠疫情的「吹哨人」。

不過，李文亮後來卻因為此事被公安提出警示與訓誡，被迫簽下訓誡書，承認自己「在網路上發出不實言論」。之後，李文亮投入了一線的抗疫工作，並很快染疫，因疫情嚴重進入加護病房，最終於2月7日病逝，享年34歲。

▼李文亮遭到訓誡。

