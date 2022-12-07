亮麗越南女來台念大學淪應召妹　林森北套房接客價碼曝　

記者張君豪／台北報導

台北市中山警分局日前接獲線報，有民眾反映林森北路、新生北路周遭出租套房有黑道圍事，專營東南亞外籍女子賣淫的應召站，警方展開調查，5日破獲該起應召站並查獲3名逾期居留的越南籍女子。警方表示，3名越南賣淫女外型亮麗，每次交易收取2千3百元到2千5百元，因生意生太好遭民眾檢舉。

▲中山警方在林森北路一帶出租套房查獲越南籍學生妹賣淫。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警方調查，賣淫的越南籍女子阮氏（25歲）2020年以學生簽證來台就學台北市某私立大學，簽證到期後就潛逃，剛開始以四處打零工維生，阮氏外型亮麗，經越南同鄉介紹，以花名「糖果」淪落風塵賣淫；另2名陳氏（29歲）賣淫女子也是以合法簽證入來後逾期打工賣淫。警方5日破獲該應召站，將溯源追查其他應召站成員，並釐清幕後有無黑幫經營仲介。

警方指出，3名越籍賣淫女違反入出境管理法、社維法，警詢後依法裁處並報請移民署專勤隊接手將她們帶回管理，預計將擇期遣返回國。

中山警方強調，立法院近日質詢關於黑幫囂張氣焰危害民眾生活，警政署長黃明昭為展現掃黑決心，12月5日實施威力掃黑專案，通令全國各警察機關展開「系統性掃黑」，北市警局針對幫派依附、圍事或賴以維生的行業編排專案搜索勤務，若有違法情事將立刻掃蕩，並聯合縣市政府實施聯合稽查，實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源。

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