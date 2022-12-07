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小商人看「田慎節比基尼洗車片」震怒！　再曝邀瀧澤蘿拉謝票進展

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲田慎節（左）轉發泰國網紅（右）洗車照片。（圖／翻攝自Facebook）

記者崔子柔／綜合報導

直播主「Molly翎熹」在網紅小商人力挺下，將身分證改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」登記參選嘉義市東區議員，以新人之姿獲得2813票當選。近日網路上流傳2段火辣的洗車影片，並指稱是田慎節謝票表演，讓小商人直呼「拎杯當場震怒」。

小商人昨（6）日在臉書發文表示，好幾天前Line群就在流傳一個泰國妹子洗車的影片，「說是顏議員當選人謝票的影片，還補一句好騷嘉義性福之類的」，他本來懶得當一回事，直到看了影片，「拎杯當場震怒。顏議員當選人明明就170高，她最好是有那麼瘦啦」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲小商人發文。（圖／翻攝自Facebook）

小商人也說，他會請前AV女優瀧澤蘿拉（水咲蘿拉）來謝票、一起發雞排，「各位不要緊張好嗎？這幾天在亞洲各國出差，每天都在跟各國妹子做外交練身體，謝票事宜，請各位敬請期待」。

田慎節昨日也在臉書分享該名泰國網紅洗車的照片澄清，「我知道大家都喜歡欣賞美好事物，不用謝了」，網友留言說「也差太多了吧」，田慎節則回「但還是有人相信，我真的沒這麼瘦啦」。

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