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幕後／2024爭霸！侯友宜、郭台銘抱團打怪　朱立倫抬轎或坐轎？

▲▼國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，朱立倫、柯志恩。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲朱立倫2024將抬轎或是坐轎，備受外界關注。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2022九合一落幕，各界旋即將目光放在2024。綠營儘管敗選，卻有助副總統賴清德趨於一尊。藍營雖然勝選，卻有黨主席朱立倫、新北市長侯友宜等多人躍躍欲試，唯恐重演2019年藍營初選內鬥的歷史；放眼接下來的2024總統爭奪戰，泛藍多位具有王者氣息的選將，已浮出檯面，但人選眾多卻是各有難關。

手握提名權　朱立倫要抬轎還是「坐轎」？

手握參選門票與提名權的朱立倫，1961年出生的他，現年61歲；擔任過立法委員、桃園縣長、新北市長、行政院副院長，早年跟馬英九、胡志強並稱「馬立強」，歷練相當完整。接著是本次大勝對手林佳龍超過45萬票的侯友宜，1957年出生的他，現年65歲；2010年在朱立倫的力邀下，擔任新北市副市長，至今已在新北深耕超過12年。

再來是疫情期間出錢出力，爭取引進BNT疫苗、開發口水快篩機的鴻海集團創辦人郭台銘，1950年出生的他，現年72歲，事業斐然有成又熱心公益，2019年曾角逐國民黨總統初選失利，至今仍讓許多「老虎軍團」支持者感到惋惜，因此更期盼他2024年復出帶領藍軍重返執政。除了朱、侯、郭之外，中廣董事長趙少康、總統府前副秘書長羅智強、孫文學校校長張亞中也都被認為有意角逐國民黨總統初選。由此觀之，相較民進黨由副總統賴清德趨於一尊，國民黨則是搶破頭。

對於角逐2024總統大位，朱立倫因長年民調支持度偏低，他本人便曾無奈表示，「如果我要選總統，幹嘛來接這個黨主席？」朱也在九合一勝選之夜強調，「國民黨中央一定提名對的人...一定無私無我讓國民黨2024勝選！」據了解，朱立倫所謂的無私無我，主要是針對總統大位，朱願意替最有機會勝選的人舖平道路、安排登場劇本。

不過，一位前黨務主管表示，「朱立倫不是吃素的人，他就算承諾不爭大位，也會索要一些承諾，也會對候選人有想法。」針對國會過半議題，事實上，朱立倫年中曾在一場媒體餐敘表達此事之重要性，並提及如果國民黨主席出任行政院長，最好要有國會過半的支持，這樣權力才會穩固。對於這番談話，黨內研判朱可能有意在不分區立委名單中壓軸登場，順位可能是剛好過半的第15位，這不只象徵帶領國民黨國會過半，也比當初自列第10位、後因黨內抗議又改為第14位的前主席吳敦義更有誠意、更少爭議。倘若朱立倫成功當選立委，加上國民黨國會過半，朱便有出任立法院長或行政院長的政治籌碼。

▲▼新北市長侯友宜連任成功，大勝對手超過40萬票。投票結果大致底定後，侯友宜來到開票現場發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜被貼上藍皮綠骨標籤，如何說服深藍選民是考驗。（圖／記者湯興漢攝）

侯友宜若想攻大位　如何擺脫「韓國瑜2.0」？

至於侯友宜本人及其團隊，確實對2024總統大位抱有想望，黨內「拱侯派」、黨外「退警幫」都積極替侯運作。因此在九合一選戰過程中，可以看到侯友宜喊出要「超越新北市」、「守護中華民國」；當媒體問到未來是否願扛2024重擔時，侯更直言，「勇於承擔，接受挑戰，全力以赴。」

只不過，侯友宜12月25號才要就職第二任新北市長，按照黨內人士估計，農曆春節就會是決定國民黨初選方式以及各路人馬表態的「起跑點」，相關討論最遲明年5、6月間就要定案。因此對侯友宜來說，競逐總統大位最大的問題，就是如何擺脫「落跑」罵名以利粉墨登場，否則將形同「韓國瑜2.0」，就算最終登場了也是滿身傷，只能帶傷對戰民進黨，恐怕勝負難料。

▲▼ 。（圖／郭台銘臉書）

▲侯友宜日前被問到「郭侯配」一事，表示非常敬重鴻海集團創辦人郭台銘。

郭台銘動向成關鍵　恐成幕後金主

至於郭台銘的動向，一位知情人士透露，在侯友宜「退警幫」的穿針引線下，與退警關係良好的郭台銘曾與侯會晤，郭當面表態願意支持侯角逐2024總統。另有挺郭人士表示，郭台銘自從2019年參與國民黨初選卻遭受挫折後，對再次站到政壇的風口浪尖已經不感興趣，反而認為只要有人能夠協助推動理想與政見，自己在幕後當金主更好。

針對其他有意或被點名角逐的趙少康、羅智強、張亞中等人，則跟朱立倫類似，長年民調支持度偏低。儘管他們可能仍堅持參加初選，恐造成初選裂痕。但從本次九合一選戰來看，在「下架民進黨」的終極目標下，藍營支持者展現極高自主性；只要能贏民進黨，哪怕政治光譜屬於白色的高虹安都能支持，民調支持度較差的，則是慘遭棄保。

2024爭霸　國民黨目標下架民進黨

換句話說，在藍營支持者展現「下架民進黨」強烈企圖心的情況下，屆時國民黨2024總統提名制度不管是採行徵召制還是初選制，絕對是以民調支持度最高、最有機會勝選的候選人為最優先考量，有意競逐大位也將以此為目標排兵布陣，過程中要如何避免各方擦槍走火、意外引戰，考驗國民黨領導人的智慧。

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