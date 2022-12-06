業績成長40%　伊萊克斯開設體驗店　深化消費者經營





▲伊萊克斯開設首間全產品體驗店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

疫情年讓家電市場業績大爆發，伊萊克斯以歐洲品牌打出精品姿態，在台灣市場逐漸站穩腳跟，養出一票忠實消費者，隨民眾逐漸邁入疫情後生活，也在台北東區商圈開設「美好生活體驗店」，讓消費者可一站體驗全系列大小家電商品，新加坡品牌OSIM電競椅體驗館近日也將在華山開幕，家電品牌佈局新零售動作頻頻。

瑞典品牌伊萊克斯為深化消費體驗，今(12／6)開幕品牌首間「美好生活體驗館」，期望透過完整伊萊克斯家電體驗，讓消費者能感受北歐家庭沉浸式氛圍，日後也將考慮向中南部設置體驗館，並在該空間舉辦廚藝教室、客座主廚等活動，深化會員互動。

體驗館設計以北歐風格作為底蘊，從都會風格的中島廚房、洗衣間和客廳，搭配伊萊克斯家電，讓消費者可至店內直接體驗、查詢或進行售後服務，也可直接沉浸在相關氛圍，讓參訪者能身歷其境，更有居家感。

伊萊克斯表示，今年受惠於多款新品上市與消費者購買力道持續強勁，整體業績較去年同期成長40%，面對明年較保守的市場預估，也預計可達到雙位數的成長，總經理余倩梅直言，伊萊克斯本身以歐洲精品風格與永續理念自居，主力客也認同這樣子的概念，所以其實有一定的忠誠度，從提供更加多元的產品線，希望可在台灣市場能有更好表現，明年也預計將有110V的冰箱新品將在台灣上市。

OSIM在台熱賣的電競按摩椅，也將正式進駐三創生活，開設電競按摩概念館 GAME THRONE，面對越來越多的電競、電腦遊戲族群，提供情境式的應用體驗，店內將以科技元素結合遊戲互動，呈現出多元化主題展區，讓不同需求的使用者可以有沉浸式體驗，預計12／8正式開幕。