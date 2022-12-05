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女主播宮鬥意外曝月薪！她遭記9大過解雇怒告...出庭落淚：被抹黑

▲▼ TVBS新聞部資深長官與法務 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市某電視台驚爆3名女主播集體霸凌另名女主播，宛如上演一齣「新聞部宮鬥劇」。 （圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市某電視台今年5月驚傳3名女主播聯合霸凌1名女主播，3名「加害」主播遭公司懲處後，當中張姓女主播因缺勤長達數月，被公司記9支大過解雇，她不服提民事訴訟，要求回復播報組主播職位等，也意外曝光主播薪水。今（5日）士院開庭，張女與委任律師親自出庭，庭後忍不住委屈不禁潸然淚下。

現年48歲張姓女主播，今出庭化淡妝身穿白上衣搭半身裙，搭配莫卡辛平底鞋，與在主播台上亮麗模樣判若兩人，開庭前她坐在庭外，表情嚴肅與律師低頭交頭接耳討論，面對媒體想進一步訪問，律師出面代答：「全案進入訴訟不便多回應」，電視台則由法務及新聞部長官到庭旁聽。

法院依職權選任報社前工會理事長徐國淦及有勞資專長李貞儀律師，2人作為參與審判諮詢專家，為讓言詞辯論程序更快進入狀況，法官也就雙方爭執與不爭執事項作整理。

張女委任律師指出，張從2005年9月進入該電視台，擔任生活文字記者，後擔任專任新聞主播，月薪為6萬6125元（主播津貼10000元、伙食津貼1800元） 。

▲TVBS先前傳出主播內鬥風波。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲電視台傳出3名女主播霸凌1名女主播，張姓女主播不滿遭記過解雇提起訴訟。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

今年2月24日張女收到「職務行為改善通知」，5月3日接到人事調動，從主播轉為資深文字記者，5月24日聲請勞資爭議，6月、7月共做3次調解均未達成共識，8月17日張女就「職務不法侵害事由」提出申訴，9月13日遭公司懲處9大過解雇，而未簽下「職場行為改善通知書」是因沒有「做」（指霸凌）因此拒簽名，但公司卻認她拒絕配合，因此予以解雇。

同時也表示，張女從5月1日至同月17日請特休，公司卻以「曠職」記大過，隨後共計9大過解雇，其律師認，張女5月1日至9月13日均有到班打卡，沒想到本來是想反應被調職卻慘遭解雇，因此請求回復新聞部編播中心播報組主播職務、應給付9月停職前薪水37471元，且從10月起應給付66125元薪水至回復原職位止，並應提撥2193元到勞工退休金個人專戶，按月提繳4008元至退休金個人專戶。

電視台辯護律師表示，公司給張女2個月改善，並會既往不咎，但9次機會張女未做改善，故依優於勞基法條件給予解雇，解雇也是為了保護被霸凌的受害主播；張女委任律師代為表示意見說，基於當事人，希望「以和為貴」並指出這一切是誤會，才會延伸出不願簽署「職務行為改善通知」，同時更建議被告方是否要去思考後續，別造成雙方無可挽回地步。

法官語重心長給予建議說，調解對雙方較好，畢竟這一類事件，是大眾會去喜歡看的內容，訴訟到底，必會經過調查證據程序，屆時是否霸凌也會攤在陽光底下，更會傳相關主播及證人出庭，判決內容也會隨之公布，也會影響到電視台形象，因此望雙方退庭再討論是否有調解意願。

參與審判諮詢專家李貞儀指出，資方未提到調動不法侵害，是否跟職場霸凌無關，就電視台懲處看起來是想維護張女，並沒將此事對外揭露，至於「調動合法與否」雙方要考量程序上問題，調職位也該在雙方可接受範圍去談。

法官最後則再次勸雙方調解，全案諭知候核辦。張女庭後面容疲憊聲淚俱下向記者表示「我是被抹黑曲解，是不可承受之重」，同時對等待的記者微鞠躬表示謝意。

據了解，這齣女主播宮鬥戲碼，游姓女主播認錯因此繼續播報，受害主播也維持播同時段，黃姓女主播則被調到財經台，若張女與電視台調解再破局，未來宮鬥女主角們恐會現身法院還原當時狀況。

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