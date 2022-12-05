「爸爸別生氣！我跟男友發生關係」　少女上學哭私密片遭外流

▲案發後，A先生的女兒身心受創須經常就醫。圖為示意畫面。



圖文／鏡週刊

對於女兒的遭遇，A先生憤怒說：「我不是針對男方，孩子做錯事，要靠我們大人來糾正，但我們報案到現在超過十個月，卻一直聯繫不上承辦員警，上週開庭，檢察官手上的證據還是只有我們提供的影片檔，警方的辦案態度實在令我無法接受！」

A先生之所以如此氣憤，是因其就讀中學的女兒與同為未成年男友的性愛影片遭散布，追查過程中，意外得知除了女兒之外，恐還有其他少女受害，但報案後警方態度消極，既未查扣男方手機，也未查訪學校相關人士，似乎想大事化小、小事化無，讓他覺得這是變相吃案。

談到案件始末，A先生告訴本刊：「今年1月，我載女兒上學途中，她突然哽咽表示，有事情想跟我說，我看情況不太對，就先把車停到路邊，告訴她不用擔心，有任何困難都可以說，爸爸一定會幫妳。」

▼受害女生提分手，結果遭未成年男友傳訊恐嚇說要散布性愛影片。



A先生的女兒邊哭邊說：「爸爸我跟你講，你不要生氣，我跟男朋友做了不該做的事，就是…有發生關係。」身為人父的A先生第一時間雖感到突然，仍故作輕鬆地問：「然後呢？你交男朋友喔？長得帥不帥？念什麼學校？交男朋友幹麼要哭？」想藉此減輕女兒的壓力，但接下來的對話內容，卻讓他十分震驚。

「他有拍我的影片！」女兒說完，A先生心裡已經有數，但還是保持鎮定地問：「什麼影片？」女兒則回答：「就是…做那件事情時候的影片，是我同學拿給我看的。」

▼受害女生的父親A先生（圖）指控警方辦案態度消極、變相吃案。



女兒告訴A先生，男友大她1歲，二人就讀不同學校，去年10月雙方經朋友介紹認識，交往後不久便發生親密關係，過程中她發現男生有拿手機拍攝，當下即制止，結束後也要求男方刪除檔案，並質問為何錄影？男方只輕率地回答：「沒事啊！我現在就刪除。」她因為相信男友，所以沒有追問，也未檢查手機。

不料，今年一月，A先生的女兒認為二人不適合，提出分手，結果男方竟然傳訊恐嚇她：「妳還有東西在我這喔！我朋友很想要，可以賣很多錢，賣出去不要後悔！」A先生的女兒不明所以，詢問對方後才得知當時的影片檔根本沒有刪除，如今竟成為對方要脅她的籌碼。



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