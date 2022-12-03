20件「大地之愛」畫作赴美展覽　台美最美藝術外交

▲▼黃琯予帶著20件「大地之愛」畫作赴美國展覽，希望盡到國民的藝術外交責任。（圖／黃琯予提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大肚山東海大學附近的藝術家黃琯予，12月2日獲頒台中市好人好事表揚後，立即帶著20件畫作搭機飛往美國邁阿密市展覽，作品呈現出她被生活中的人、事、地、物所觸發的感動，結集成「大地之愛」，畫作不但深受當地藝壇重視，更獲得突尼西亞非政府組織首席執行官Naime Nour推崇與讚賞，黃希望藉由畫展和國外交流之外，更能盡到藝術外交的國民責任。

台中市琯予藝術館館長黃琯予興奮的說，疫情過後各國境管大開，再度讓國際藝術交流活躍起來，疫情期間，她對於生活周遭的所見所聞，經由畫筆和靈感，化成一幅幅動人的作品，這次選擇美國佛羅里達州邁阿密市的馬那納溫伍德會議中心MANA Art Expo Westwood Spectrum，舉辦一場海外「大地之愛」畫展，就是希望以藝術方式呈現出國民的藝術外交。

這次展期從12月1日到5日，所展出的20件作品，都曾經在台灣各地展出，獲得民眾的肯定跟畫壇的好評，這次遠渡重洋到美國，也受到當地藝文人士和媒體的肯定和歡迎，突尼西亞非政府組織首席執行官Naime Nour女士也到場參觀，並十分推崇與讚賞其作品，整場畫展活動像是各國藝術家交流會一樣，成為邁阿密市一道最重要的藝術光芒。