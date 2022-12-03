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吃到飽「內用1景象」超困擾　對比外面傻眼了！他嘆：口罩還需戴嗎

▲▼Buffet,吃到飽（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲吃Buffet，客人口罩又戴又脫，讓人感到困擾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

12/1日起戶外免戴口罩，但路上民眾依舊戴緊緊做防護。ICU醫師陳志金也直言，儘管室內用餐可無罩，但最困擾的是去吃自助餐Buffet，尤其戴口罩與脫口罩舉動「無限輪迴」。陳志金也對比餐廳外的狀況，餐車老闆與等待客人沒戴口罩，讓他無奈直呼「還有需要戴嗎？」

陳志金在臉書粉專表示，部分「鬆綁」口罩政策上，有時候在執行上有其困難，也讓人很難理解它的邏輯性，儘管室內用餐可以脫口罩，但「最困擾的，就是去吃自助餐Buffet！」

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陳志金說，從進去餐廳開始，大家的一致舉動就是不斷脫口罩與戴口罩，「其中第3點與第4點就無限的輪迴，口罩沒戴的時候，有人套在手臂上、有人放在桌上、有人摺一摺放在口袋」，如下：

1.進入餐廳→要戴口罩
2.就座以後→不用戴口罩
3.去取食物→要戴口罩
4.取餐回來→不用戴口罩
5.去洗手間→要戴口罩
6.櫃檯結帳→要戴口罩
7.離開餐廳→不用戴口罩

陳志金直言，最難受的是，每次去取食物的時候，都要在口罩內「回顧」和「忍受」自己剛剛吃下去的食物味道和油膩。而他也質疑，「如果具有保護作用，其實早已污染各個地方了，尤其是自己的手；如果沒有保護作用，其實，就只是戴個形式而已，還有需要戴嗎？」

話鋒一轉，陳志金也分享另一個有趣又奇葩的對比，「餐廳內，老闆和等待的客人都戴口罩；在兩步之遙的『戶外攤車』，老闆和等待的客人都沒戴口罩！」

▲▼審計新村,口罩,戶外,台中,市集。（圖／記者許權毅攝）

▲室外免戴口罩。（示意圖／記者許權毅攝）

對此，陳志金也哭笑不得表示，「這樣規定的，讓人有點難以理解，當然也能理解，指揮中心在決策上的為難。」最後，他也幽默自問自答，大家的看法如何？「結論：嫌麻煩，你可以選擇不要去吃Buffet啊！」

文章曝光後，底下網友熱議，「其實也沒太大差別，就還是照舊就好」、「之前室內飲食就是這樣了，怎麼現在才有執行困難」、「戴口罩主要是保護自己和他人，沒什麼困擾」、「之前真的都是這樣，拿上拿下也管不了污不污染了。總之常洗手保健康囉」、「我先生也一直糾結醫生說的觀點」、「取餐戴口罩很好，不是為了病毒，是為了去取餐的人常看到一起在餐點面前聊天噴口水」、「乾脆全部開放吧」。

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