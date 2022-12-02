口罩解禁仍戴緊緊！他酸「台灣人奴性爆發」　慘被全場打腫臉

▲1日戶外口罩令解禁，仍有人選擇繼續戴口罩。（圖／記者湯興漢攝）

記者朱祖儀／綜合報導

12月1日開始室外可免戴口罩，但走在路上發現多數人仍戴著口罩。一名網友就酸說，世界各國在口罩令解除後，大部分的人都把口罩脫掉了，但只有台灣人「奴性爆發」，選擇繼續戴著口罩，怒轟「心態和中國看齊」。不過網友看到後全都傻眼，打臉表示「想戴就戴著，這才是真正的自由」。

原PO在「Dcard」發文表示，其他國家的人在口罩令解除之後，上街都已經不再戴口罩，反觀台灣人標榜著亞洲自由國家，1日開始政府已經宣布戶外可不戴口罩，但多數人仍舊把口罩戴緊緊，也說現在已經習慣了，還是會把口罩戴好，保護自己也保護他人，讓他看了忍不住感嘆「沒有歐洲的自由情懷，心態則與中國看齊」。

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原PO也說，他認同一開始疫情爆發時還沒有疫苗，口罩是唯一防疫的手段，但現在多數人都打了疫苗，甚至有人打了第4劑，理論上應該回歸正常生活，「只有台灣人奴性繼續爆發」，仍舊不願意脫口罩，且去超商和百貨公司還是會被店員糾正，讓他覺得很不滿。

▲原PO文章被眾人打臉。（圖／翻攝自Dcard）

但文章一出隨即被打臉，網友紛紛留言表示「大部分的人即使自己想戴口罩，也不會去干涉不想戴的人，這才是自由不是嗎」、「你也說的太誇張了吧，真正的自由不應該是還給人民有戴不戴口罩的選擇權嗎？幹嘛把想繼續戴的人都說成向中共看齊啊」、「你有發文的自由，也有邏輯不通的自由，結束」、「解禁後你不戴是你的自由，別人要戴是別人的自由，不懂有什麼好情勒的，跟你意見不同就叫奴性，你的思考邏輯真是特別」。