童玩溜滑梯摔傷...眼皮紅腫　大直「童話莊園」遊樂場負責人慘了

▲室內遊樂場業者因在警告告示中漏列特定危險使用方式，導致女童玩溜滑梯時受傷。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名女童去年在家長陪同下，到台北「童話莊園」室內遊樂場玩，在使用其中1項坐氣墊圈溜滑梯設施時不慎摔倒，導致臉部擦挫傷、眼皮紅腫，台北地檢署調查發現，童話莊園收票提供的這項遊具設施，未獲得安全檢測，現場也沒有安排專人協助防護安全，告示牌警告內容也不完整，2日依過失傷害罪起訴童話莊園江姓負責人。

童話莊園位於台北大直ATT的2樓，採付費入場方式，小朋友可在占地約700平方公尺的空間內，自由使用包括繩網迷宮、球池、大滑梯等遊具設施，因為是風雨無阻的室內環境，每逢假日，就會有許多家長帶著孩子光顧。

2021年3月間，受傷女童和媽媽一起到童話莊園玩，女童在媽媽的注視下，和其他小朋友一起坐上氣墊圈溜滑梯，過程中疑因重心不穩翻倒，女童正面擦撞到地上的人工草皮，導致多處擦挫傷，眼皮也明顯紅腫，心疼的母親認為，這是業者提供的遊具安全防護不足而提告。

童話莊園江姓負責人挨告後喊冤，稱已經在溜滑梯旁放了告示牌，提醒家長注意安全使用以及危險使用方式，並聲明若未遵守規定，出了意外概不負責，檢察官一度處分不起訴江姓負責人，女童母親不服，提起再議獲高檢署發回續查。

這次檢察官仔細檢閱業者提供的告示內容，發現既然業者已經表列提醒危險使用方式，但未將「共乘」氣墊圈也列入，告示並不完全，且現場沒有專職人員照護使用這項遊具的兒童安全，加上遊具未獲得安全檢驗，導致家長在不知情的情況下，讓孩子以危險方式溜滑梯，業者應為女童受傷負責，因此依過失傷害罪嫌起訴江姓負責人。