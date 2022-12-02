美法領袖聯合聲明　重視台海穩定關切中國挑戰

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電

法國總統馬克宏赴美展開國是訪問，今天與美國總統拜登舉行會談後發布聯合聲明，重申維繫台海和平與穩定的重要性，強調會持續在中國對國際秩序帶來的挑戰上合作，包括人權問題。

馬克宏（Emmanuel Macron）11月29日抵達華府，進行為期3天的國是訪問；這是拜登（Joe Biden）去年1月上任以來，首度有外國元首對美進行國是訪問。

拜登與馬克宏今天上午舉行雙邊會談，會後發布3000多字聯合聲明。聲明指出，美法兩國會持續協調合作，因應中國對以規則為基礎國際秩序所帶來挑戰的關切，包括對人權的尊重，並在如氣候變遷等重要全球議題上與中國合作。

面對兩岸情勢升高，聲明表示，兩國領袖重申維繫台灣海峽和平與穩定的重要性。

拜登與馬克宏去年10月在羅馬20國集團（G20）峰會期間舉行場邊會，兩人當時聯合聲明未提及中國，也未提到台海。

法國智庫戰略研究基金會（FRS）台灣安全暨外交計畫主任博達安（Antoine Bondaz）近日向中央社指出，過去幾十年法國官方都忽略台灣，但今年提到台灣與台海的次數前所未有，顯示政府意識到台灣議題重要性。

博達安舉例，法國2月在印太戰略文件中點名台灣，馬克宏9月1日對法國外交官的演說上首次提到台灣與台海，11月公布的最新戰略報告中也提到台海穩定。

此外，今天的聲明指出，美法有意強化在印太區域的夥伴關係，以推進繁榮、安全、透明治理、公平經濟作為、以規則為基礎國際秩序的共享價值，以及對國際法的尊重，包括航行自由；雙方也計劃在海事安全上增進實際協調合作。

針對俄烏戰爭，美法領袖強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發動非法侵略戰爭，強調蓄意鎖定平民與民用設施構成戰爭罪，應向犯罪者追究責任；兩人也重申會持續支持烏國捍衛自身主權與領土完整性，包括無限期提供政治、安全、人道與經濟援助。