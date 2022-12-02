被飲料耽誤的意麵店　痛風者的最愛「霸氣浮誇海鮮麵」

▲▼霸氣浮誇海鮮麵進軍嘉義 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

想要吃海鮮又怕花錢？種類太多也不知從那吃起？由台南發跡的飲料店「金三益」因為創辦人小時候喜歡吃海鮮，所以在飲料店賣起意麵，更與漁港及船東搭配，將新鮮海鮮食材直送中央廚房，研發出各式樣運用海鮮食材的意麵，端上桌就讓人視覺充滿震撼，吃下口更感到滿滿的海鮮料在嘴裡翻騰，現在進軍嘉義仁愛商圈，預計將掀起一波美食風潮。

只見甜蝦、小捲、蚵仔，貝類及紅蟳等海產店或日本料理店的食材，被店家霸氣的鋪好鋪滿在煮好的意麵上，再淋上濃郁鮮甜的蟹黃湯，只見端上桌後饕客們絕對先是一陣驚呼聲，手機拍下滿出來的海鮮意麵，菜單上有夾起比大拇指大的小捲，或是整碗滿滿的貝類、蛤蜊，蚵仔或是鮑魚，亦或是超過30尾的甜蝦，甚至是愛吃螃蟹的族群也可以一個人吃3隻紅蟳，別說是海鮮食材下的湯頭根本看不到，連麵碗裡的意麵也完全被滿出來的海鮮料。

▲ 看起來就是飲料店的店面卻賣海鮮及意麵。（圖／記者翁伊森攝）

賣飲料的店面卻內藏各式樣海鮮的意麵，滿滿豪華海鮮食材的意麵起源於創辦人小時候想吃海鮮的時空背景，成就一碗均價200元就是要讓每個人都可以吃到海鮮，不管是東北角的小卷或是東石的蚵仔，保證每口都吃得出新鮮滿足。

▲ 滿滿貝類海鮮麵 。（圖／記者翁伊森攝）