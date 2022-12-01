唇槍舌戰！李進勇、林奕華為選務爭議互嗆　台下藍委拍桌斥「亂來」

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選落幕，屏東選務開票期間假消息頻傳，藍營瘋傳「屏東38萬有效票竟開43萬票」、爭議開票影片中，綠營粉專則將開票過程稱「整票」，國民黨立委林奕華1日批中選會不公正，中選會主委李進勇則回應「不期待有特定政黨立場的人看到我的公正。」一席話讓台下的李德維震怒拍桌，「亂講，什麼叫特定立場啊！」3人唇槍舌戰，場面火爆。

李進勇1日至立院內政委員會報告「今年11月26日舉行之地方公職人員選舉過程中發生之重大選務爭議，如何維護選務透明、公平、公正、公開及後續因應作為」，委員也針對立委補選、屏東選務爭議等問題質詢。

林奕華質疑，中選會對選務假消息處理是「辦藍不辦綠」，李進勇表示，這個應該跟政黨沒有關係，若要討論政黨因素，國民黨候選人在該投開票所的票還比民進黨候選人多，程序確實有瑕疵，若是就事論事的指責，中選會都接受，但事實上跟政黨一點關係都沒有，現在是健康的民主社會。

對於民進黨粉專稱影片中開票過程為「整票」，林奕華當場檢舉假消息，李進勇說會回去研究，該中選會處理就會處理。林批評，自己看不到中選會的公正、非常遺憾，「為什麼假消息不處理呢？那就是假消息，為什麼票數誤植就要社維法這不用呢？」

李進勇表示，就選務有關的部分中選會都要提出說明，但對開票人數的造假非常嚴重，這已經牽涉到對中選會不公正的指涉，「我站在這個位置，也不期待有特定政黨立場的人看到我的公正，我對得起職權、良心就好。」

在台下的立委李德維此時拍桌怒斥，「亂來、亂講，什麼叫特定立場啊！你才有特定立場！你怎麼可以質疑人家有特定立場」李進勇則回批，這樣的質疑當然有特定立場，「你不用那麼大聲，大家講理啦！他質疑我的公正，我不能提出辯駁嗎？」

林奕華批評，不處理就是有特定立場，如果連程序都不願進入，「我當然認為你不公正，你覺得38萬票變42萬票很嚴重你就送嘛！但從選舉到現在都是綠能你不能。我公開檢舉你還不受理！」

李進勇則無奈表示，自己從未說不受理。內政部長徐國勇則回應，委員提出檢舉後，警政署會有相關紀錄。後續輪到李德維質詢李進勇時，過程則相當平和、沒有火花。